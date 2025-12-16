TEI ผนึก กรมบัญชีกลาง อบก. กรมควบคุมมลพิษ เซ็น MOU ดัน “จัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” ปั้นตลาดภาครัฐสู่ Net Zero

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เดินหน้าภารกิจสำคัญ จับมือ กรมบัญชีกลาง และพันธมิตรองค์กรชั้นนำ ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการไทยสู่ “ตลาดสีเขียว” ขานรับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ในงานเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Public Procurement Framework) ซึ่งจัดโดย กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมด้วย ดร.ถนอมลาภ รัชวัตร์ รักษาการผู้จัดการฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมแสดงพลังและลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงร่วมกับหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมมลพิษ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) กล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการครั้งนี้ว่า ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ 3 ด้าน (Triple Planetary Crisis) คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งส่งผลกระทบชัดเจนทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของไทย เรื่องสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นทางรอดที่ทุกภาคส่วนต้องทำทันที
“สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่อง 'ฉลากเขียว' มาอย่างยาวนาน พร้อมสนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและซีเมนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง การผลักดันให้ภาครัฐซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ หันมาเลือกใช้สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้ภาคเอกชนปรับตัว สร้างนวัตกรรมสีเขียว และขยายตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เติบโตเทียบเท่ามาตรฐานสากล”
ด้าน ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวถึงบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวว่า "โลกปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกกำลังมุ่งไป การที่รัฐบาลไทยประกาศเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการปฏิบัติจริงแผนยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพียงแค่การรณรงค์ตามความสมัครใจแบบเดิม แต่เป็นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้เม็ดเงินมหาศาลจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ กลายเป็นแรงขับเคลื่อน (Demand Driven) ในการสร้างตลาดสีเขียวให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว"
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้แทนระดับสูงจากองค์กรระหว่างประเทศร่วมเป็นสักขีพยานและสนับสนุน อาทิ นางสาวปิง กิดนิกร เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และ นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย รวมถึงผู้แทนจากธนาคารโลก (The World Bank) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านานาชาติให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการก้าวสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ยั่งยืน ขณะเดียวกัน ดร.ถนอมลาภ รัชวัตร์ ได้บรรยายแนวทางสำหรับข้อกำหนดและการรายงานที่จำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสีเขียวภาคบังคับ
สำหรับการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเชื่อมโยงภารกิจของ TEI ในการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว เข้ากับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดความคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลังต่อไป