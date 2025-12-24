โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย มอบน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล 100% จำนวน 1,200 กระป๋อง สนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการฯ

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านบริการอาหารที่ยั่งยืนและการมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าในทุกช่วงเวลาของชีวิตจากประเทศฝรั่งเศส นำโดย คุณอาร์โนด์ เบียเลคกิ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานโซเด็กซ์โซ่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบน้ำดื่มพรีเมียมในบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคิล 100% จำนวน 1,200 กระป๋อง แก่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณสราวุธ แสงสุข (ที่ 4 จากขวา) รองเลขาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาคนพิการร่วมรับมอบ
โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย มุ่งสร้างโอกาสและความเท่าเทียม เปิดพื้นที่ให้ผู้บกพร่องทางร่างกายได้ร่วมทำงานอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมดูแลอย่างเป็นธรรมทั้งบทบาทหน้าที่ สวัสดิการ และการสนับสนุนรอบด้าน