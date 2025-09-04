โซเด็กซ์โซ่ เดินหน้าสู่ปีที่ 13 ของ “Stop Hunger” เติมเต็มโภชนาการและโอกาสแก่นักเรียนโรงเรียนวัดวังปลาจีด จ.นครนายก

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านบริการอาหารที่ยั่งยืนและการมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าในทุกช่วงเวลาของชีวิตจากประเทศฝรั่งเศส สานต่อกิจกรรมประจำปี “Stop Hunger” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมีเป้าหมายในการช่วยลดปัญหาความหิวโหยผ่านการมอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน
กิจกรรมครั้งนี้นำโดย คุณอาร์โนด์ เบียเลคกิ (แถว 3 - กลาง) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพัชรา บุญอนันต์ (ขวามือ - จากตรงกลาง) Crewing Manager ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดวังปลาจีด จ.นครนายก โดยมี คุณจารุวรรณ จันทะเวียง (ซ้ายมือ-จากตรงกลาง) ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาและสิ่งของที่จำเป็น
สำหรับกิจกรรมปีนี้ โซเด็กซ์โซ่ ได้รับความร่วมมือพนักงานจิตอาสาและพันธมิตรธุรกิจจำนวน 130 คน มาร่วมแบ่งปันอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรกว่า 150 คน พร้อมจัดกิจกรรม Little Chef Program สอนเด็กๆ ทำอาหารเพื่อสุขภาพ ปลูกผัก ปล่อยพันธุ์ปลาดุก ติดตั้งอุปกรณ์กีฬา หลอดไฟ และพัดลมให้กับโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของที่จำเป็นและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักเรียน เพราะ โซเด็กซ์โซ่ เชื่อว่า “ไม่มีใครควรต้องเผชิญกับความหิวโหย และด้วยพลังร่วมกันเราจะสร้างอนาคตที่ทุกคนได้อิ่มท้อง”