วงการกีฬาคนพิการไทยเศร้า สูญเสีย “ตั๊ม-อรรคเดช” นักบอคเซียแชมป์เอเชียนพาราเกมส์

วงการกีฬาคนพิการไทยต้องพบกับข่าวร้าย เมื่อต้องสูญเสียบุคลากรสำคัญ อย่าง “ตั๊ม” อรรคเดช ชูชื่นกลิ่น นักกีฬาบอคเซีย คลาส BC3 ทีมชาติไทย วัย 27 ปี ซึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเนื่องด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว เมื่อเวลา 08.52น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ โรงพยาบาลปทุมเวช จังหวัดปทุมธานี
สำหรับ “ตั๊ม” อรรคเดช ชูชื่นกลิ่น เป็นนักกีฬาบอคเซียในสังกัดสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย รับใช้ทัพทอยลูกนิ่มทีมชาติไทย มาอย่างต่อเนื่องนานเป็นเวลาถึง 12 ปี ตั้งแต่ปี 2556 โดยได้เริ่มต้นการแข่งขันรายการ 2013 ASIAN Youth Para Games ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อตอนอายุ 16 ปี และคว้าเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกให้กับประเทศไทย ด้วยผลงานเหรียญเงิน (อันดับ 2) ประเภทบุคคล BC4
เจ้าตัวเป็นบุคคลและเป็นนักกีฬาที่มีอัธยาศัยดี มีน้ำใจนักกีฬา โดยเฉพาะเป็นนักกีฬาที่พยายามเรียนรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองผ่านการฝึกซ้อมและเข้าร่วมเก็บประสบการณ์จากการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาโดยตลอด จนกระทั่งประสบความสำเร็จสูงสุดจากทุกระดับรายการแข่งขันดังนี้
- คว้าเหรียญทอง ประเภทบุคคล BC3 ชาย กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
- คว้าอันดับ 4 ประเภทคู่ BC3 กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- คว้าเหรียญทอง ประเภทบุคคล BC3 ชาย บอคเซียชิงแชมป์ทวีปเอเชียและโอเชียเนีย Pattaya 2025 World Boccia Asia-Oceania Regional Championships ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ ครอบครัวของเจ้าตัว มีกำหนดจัดงานศพตามพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ ณ คริสตจักรเมธอดิสท์รังสิต คลองสี่ และฌาปณสถาน จังหวัดปทุมธานี