สบน.ประเมินผลจัดซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY 50 คัน รฟท.เผยให้บริการแล้วกว่า 27 ล้านคน/ปี

การรถไฟฯ ต้อนรับคณะ สบน. ประชุมประเมินผลโครงการจัดซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY 50 คัน รฟท.แจ้งผลให้บริการไปแล้ว 27.8 ล้านคนต่อปี สูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ที่ 20.5 ล้านคนต่อปี สะท้อนประสิทธิภาพการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าของประเทศ สำรวจผู้โดยสารระดับพึงพอใจมากที่สุด
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้การต้อนรับคณะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในการลงพื้นที่ประชุมประเมินผลโครงการจัดซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา 16 ตันต่อเพลา พร้อมเครื่องอะไหล่ จำนวน 50 คัน เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของโครงการ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569 และรายงานผล การประเมินเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สินสาธารณะ รวมถึงคณะรัฐมนตรีต่อไป
นายอนันต์ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้จัดหาหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า (QSY) ดังกล่าว เข้ามาใช้งานตั้งแต่ปี 2565 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ และทดแทนหัวรถจักรดีเซลรุ่น GEK ซึ่งจัดซื้อและใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 โดยปัจจุบัน หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า (QSY) ได้ถูกนำไปใช้ในการลากจูงขบวนรถโดยสารและขบวนรถสินค้ามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อปริมาณการขนส่งทั้งภาคผู้โดยสารและภาคโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการขนส่งผู้โดยสาร จากสถิติผู้โดยสาร ในปี 2566 มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 27.8 ล้านคนต่อปี สูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ 20.5 ล้านคนต่อปี หรือมากกว่าแผนกว่า 7.2 ล้านคนต่อปี สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพการเดินรถและความเชื่อมั่นของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2568 โดยมหาวิทยาลัยบูรพา
ในด้านขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์และกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้า พบว่า ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนน 4.35 จาก 5.00) ขณะที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนน 3.98 จาก 5.00) โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลา ราคา เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความตรงต่อเวลาในการเดินรถตามลำดับ
ทั้งนี้ รถจักรดีเซลไฟฟ้า (QSY) มีสมรรถนะด้านความเร็ว ความน่าเชื่อถือ และเสถียรภาพในการเดินขบวนที่สูงขึ้น ช่วยเพิ่มความตรงต่อเวลา ลดความเสี่ยงจากเหตุขัดข้องหรือรถเสียระหว่างทาง อีกทั้งมีกำลังลากจูงที่สูงกว่าเดิม รองรับการพ่วงขบวนรถโดยสารในอนาคต หากมีการจัดหารถโดยสารใหม่เพิ่มเติม จะสามารถเพิ่มจำนวนตู้โดยสารได้มากขึ้น ตอบสนองความต้องการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน