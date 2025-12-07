รฟท.แจงเหตุ13 ผู้โดยสารบาดเจ็บ จากแรงกระแทกสับเปลี่ยนรถจักร ที่สถานีวังเย็น พร้อมเร่งสอบละเอียดหาทางป้องกัน

การรถไฟฯ ชี้แจงเหตุผู้โดยสารบาดเจ็บจากแรงกระแทก ขณะทำสับเปลี่ยนรถจักรที่สถานีวังเย็น พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเต็มกำลัง
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงกรณีเกิดเหตุผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บบนขบวนรถท้องถิ่นที่ 486 ระหว่างสถานีน้ำตก – กาญจนบุรี ขณะทำสับเปลี่ยนรถจักรที่สถานีวังเย็น เมื่อเวลา 17.02 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2568 โดยจากรายงานแจ้งเหตุ พบว่า ในระหว่างการสับเปลี่ยนรถจักรดีเซลระหว่างขบวนรถที่ 259 และขบวนที่ 486 รถจักรดีเซลหมายเลข 4212 ได้เข้าต่อขบวนรถด้วยแรงกระแทก ทำให้มีผู้โดยสารบนขบวนได้รับบาดเจ็บ จำนวน 13 ราย
หลังเกิดเหตุ การรถไฟฯ ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือทันที โดยมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ได้นำผู้บาดเจ็บจำนวน 13 รายส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำนวน 9 ราย และโรงพยาบาลธนกาญจน์ จำนวน 4 ราย ขณะเดียวกันยังมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีกราว 20 รายที่ได้รับการปฐมพยาบาลจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดเกิดเหตุ และไม่ประสงค์เดินทางไปโรงพยาบาล
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ยังเดินทางต่อ การรถไฟฯ ได้จัดรถบัสรองรับจำนวน 70 คน ออกเดินทางจากสถานีวังเย็นเวลา 19.05 น. เพื่อส่งต่อไปยังสถานีกาญจนบุรีและสะพานข้ามแม่น้ำแคว พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลต่อไป
ขณะนี้ การรถไฟฯ อยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียด เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคต ทั้งนี้ การรถไฟฯ ขออภัยผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และยืนยันว่าจะให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน