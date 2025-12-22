xs
ปตท. คว้า 9 รางวัล “รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและดีเด่น” ปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2568 ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยมี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ปตท. เข้าร่วมรับรางวัล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ในครั้งนี้ ปตท. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จำนวนรวม 9 รางวัล ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดของรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นที่ ปตท. เคยได้รับ สะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน” โดยรางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย


1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม รางวัลสูงสุดที่แสดงถึงผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (เกียรติยศ) ปตท. ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้คณะกรรมการ ปตท. ที่มีความมุ่งมั่นและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานของ ปตท. ให้บรรลุเป้าหมาย และบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับมีการกำกับดูแลที่ดี มีธรรมาภิบาลและโปร่งใส โดย


3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (เกียรติยศ) ปตท. ให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงกระบวนการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ พร้อมพัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้างให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร

4. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัลดีเด่น ปตท. ผลักดันนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กร (Digital Transformation) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และให้เกิดการพัฒนา Use Cases สนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงวางแผนและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เท่าทันต่อสถานการณ์โลก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร

5. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนดีเด่น มุ่งดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ปตท. ดำเนินงานด้านความยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ C3 Approach ได้แก่ Climate Resilience Business, Carbon-Conscious Asset และ Coalition, Co-creation, and Collective Efforts for All


6. รางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น : ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. มุ่งมั่นฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็น “ป่านิเวศ” แห่งแรกในกรุงเทพฯ ซึ่งดำเนินงานมากว่า 10 ปี เป็นต้นแบบการฟื้นฟูผืนป่าในเขตเมือง ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน พร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกป่าแบบองค์รวม (Holistic Development) สู่สาธารณะ

7. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ : นวัตกรรม G-Block : Block กู้โลกเดือดจากการใช้ประโยชน์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และวัสดุเหลือทิ้งชีวมวล พัฒนาการผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีคาร์บอนต่ำโดยใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวัสดุเหลือทิ้งชีวมวลที่เป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็นแผ่นปูพื้นทางเดิน (G-Block) ที่สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างถาวรภายในเนื้อวัสดุ

8. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม : Smart Boiler ระบบอัจฉริยะที่ช่วยในการบริหารจัดการระบบหม้อน้ำ (Boiler) แบบเรียลไทม์ สามารถตรวจวัด ติดตามและปรับปรุงการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการประยุกต์ใช้จริงเชิงพาณิชย์ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ช่วยลดพลังงานและต้นทุนด้านเชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงยกระดับการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

9. รางวัลความร่วมมือด้านกระบวนการจัดการของรัฐวิสาหกิจดีเด่น โครงการคู่ความร่วมมือระหว่าง ปตท. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อยกระดับปรับปรุงการดำเนินงานและการจัดการกระบวนการภายในองค์กรของ วว. ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมร่วมพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

