CPN คว้ารางวัล Prime Minister Award 2025 (Innovation for Sustainability)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้ง Retail-Residence-Hotel-Office ตอกย้ำบทบาท Placemaker ผู้พัฒนา “ศูนย์กลางการใช้ชีวิตและชุมชน” ที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน คว้ารางวัล Prime Minister Award 2025 ประเภท Innovation for Sustainability เวทีสูงสุดที่เชิดชูผู้ประกอบการและองค์กรผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยมี คุณอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล ผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผู้แทนนายกรัฐมนตรีและประธานในพิธี
คุณอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อว่าความยั่งยืนคือหัวใจของการพัฒนา จึงมุ่งมั่นพัฒนา Centre of Life ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชน พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อคุณค่าอย่างยั่งยืนสู่อนาคต การได้รับรางวัล Prime Minister Award 2025 ประเภท Innovation for Sustainability จาก NIA ในฐานะผู้พัฒนาศูนย์การค้าแนวคิด ‘ศูนย์กลางการใช้ชีวิตและชุมชน’ ที่ผสานกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงนับเป็นความภูมิใจที่ได้พัฒนา เพราะสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการพัฒนาศูนย์การค้า ภายใต้กลยุทธ์ Retail-Led Mixed-Use Development ที่สร้าง Sustainable Business Ecosystem เชื่อมโยงทุกธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย NET Zero 2050 ผ่านการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปพัฒนา เซ็นทรัลพัฒนายังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของระบบนิเวศนวัตกรรม พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และผลักดันประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืน”
เซ็นทรัลพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่
• “เซ็นทรัล กระบี่” The First Sustainable-Lifestyle Shopping Centre แห่งแรกในไทย ความภาคภูมิใจของคนกระบี่ ที่มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากล EDGE Certification - Zero Level โดดเด่นด้วย Energy Saving ตั้งเป้าลดพลังงานกว่า 40% และเดินหน้าสู่การชดเชยคาร์บอน 100% ผ่านอาคารแบบ Semi-Outdoor และติดตั้งแผง Solar Cell กว่า 14,400 ตร.ม. ในด้าน Waste Management พัฒนา Green Road ลดพลาสติกฝังกลบกว่า 2.5 ตัน และมี Recycle Station ให้ชุมชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะ ขณะที่ Upcycling & Creative Use of Waste นำขยะทะเลมาสร้าง Eco-Art Hoarding, Art Installation และเฟอร์นิเจอร์รีไซเคิล ลดการใช้พลาสติกใหม่กว่า 50% ตลอดจน Krabi Collection CSR ที่ร่วมพันธมิตรและชุมชนรีไซเคิลแหอวนทะเลสู่เสื้อผ้าแฟชั่นและงานคราฟต์จำหน่ายผ่าน Hug Craft ลดขยะทะเล พร้อมสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
• จัดตั้งบริษัท ‘เซ็นทรัลพัฒนากรีนโกรท’ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ Decarbonization และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากแผนงานหลักในการติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าสะอาดกว่า 35 เมกะวัตต์ (ทำให้เซ็นทรัลพัฒนามีกำลังการผลิตรวมกว่า 68 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น 1.8% ของการผลิตโซลาร์ทั้งประเทศ) เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของเซ็นทรัลพัฒนา พร้อมทั้งมุ่งแสวงหาเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ สำหรับทุกโครงการในอนาคต และต่อยอดศักยภาพสู่การให้บริการแก่บริษัทอื่นทั้งในและนอกกลุ่มเซ็นทรัล
• สร้างแพลตฟอร์มความยั่งยืน ผสานพลัง Collaboration กับพันธมิตรทุกภาคส่วน ไฮไลต์ด้วยโครงการ Better Futures Project 2025 จัด “RE Lifestyle Roadshow รักษ์โลก I รักชุมชน” ซึ่งเป็นโรดโชว์รูปแบบใหม่ครั้งแรกที่นำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนไปสู่ทุกภูมิภาค ไฮไลต์ด้วย “รถพุ่มพวงไฟฟ้าสไตล์รักษ์โลก” ที่ดัดแปลงจากรถกระบะไฟฟ้าให้เป็นอีเว้นต์เคลื่อนที่ ลดคาร์บอนจากการจัดกิจกรรมและการเดินทาง พร้อมต่อยอดแนวคิด Worry-Free Journey สนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจากเหนือจรดใต้ สะดวกด้วยเครือข่ายสถานีชาร์จที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งพัฒนา Centre of Life ให้เป็น ‘พื้นที่แห่งโอกาส’ ที่อำนวยประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน โดยใช้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริม Local Wealth พร้อมยกระดับประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของลูกค้า สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘Imagining better futures for all’
