กฟผ. คว้า 5 รางวัล SOE Awards ประจำปี 2568

กฟผ. ได้รับ 5 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2568 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมดูแลรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้าสู่ความยั่งยืน
วันนี้ (22 ธันวาคม 2568) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมี รองศาสตราจารย์กุลยศ อุดมวงศ์เสรี กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. และคณะผู้บริหาร กฟผ. เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
โดย กฟผ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2568 จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล แสดงให้เห็นถึงการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการนำดิจิทัลมาปรับใช้กับการดำเนินงาน จนเกิดผลสำเร็จทั้งต่อองค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์การสู่ความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.รางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) เป็นการพัฒนาพื้นที่ใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ผ่านการบูรณาการร่วมกับชุมชน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เครือข่ายพันธมิตร ดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
4.รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ‘EGAT Line Fault Locator Type C+’ พัฒนานวัตกรรมเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบส่งไฟฟ้า รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาจุดขัดข้องของระบบส่ง เสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ
และ 5.รางวัลความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ‘โครงการยกระดับบ้านประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย ระหว่าง กฟผ.-ธอส.’ เป็นความร่วมมือโดยผสานความเชี่ยวชาญของสองหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย และตอบโจทย์ปัญหาเชิงโครงสร้างที่อยู่ในระบบพลังงานและตลาดสินเชื่อ