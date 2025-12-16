กลุ่มมิตรผล จับมือเกษตรกร ชวนตัดอ้อยสดผ่านแคมเปญ “นะโม ตัดสด” เสริมรายได้-สร้างพลังงานสะอาด

กลุ่มมิตรผล ผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับโลก เดินหน้าส่งเสริมการตัดอ้อยสดต่อเนื่องในฤดูหีบอ้อย 2568/2569 ผ่านแคมเปญ “นะโม ตัดสด” คาถาแห่งการเริ่มต้นที่ยั่งยืน
โดยชวนเกษตรกรตัดอ้อยสดเพื่อลดการเผา–เพิ่มรายได้ พร้อมรับซื้อใบอ้อยปีที่ 8 แล้วนำไปผลิตไฟฟ้าชีวมวล พลังงานทดแทนจากภาคเกษตรไทย ตลอดจนวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพตลอดฤดูหีบอ้อยนี้ เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า กลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญกับการทำไร่อ้อยอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการตั้งแต่การปลูก บำรุง และเก็บเกี่ยว ใช้ปุ๋ยและน้ำในปริมาณที่เหมาะสม เน้นย้ำให้เกษตรกรตัดอ้อยสด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างการตระหนักรู้แก่เกษตรกรถึงผลกระทบของอ้อยไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเริ่มต้นที่ยั่งยืนในฤดูหีบอ้อยนี้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและชาวไร่อ้อย ที่จะร่วมกันสนับสนุนการตัดอ้อยสดให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกลุ่มมิตรผลได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบและเหมาะสมในทุกขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งการบริหารจัดการรถตัดอ้อย การจัดลำดับแปลงอ้อย ไปจนถึงคิวรอบตัดอ้อย เพื่อให้การตัดอ้อยสดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพดี ภายใต้กรอบเวลาการเปิด-ปิดหีบที่กำหนด
ขณะเดียวกัน กลุ่มมิตรผลยังมีการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยมานานกว่าทศวรรษ ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสนับสนุนการตัดอ้อยสดและไว้ใบคลุมดิน เพื่อรักษาความชื้น ลดการเติบโตของวัชพืช และช่วยฟื้นฟูดินให้สมบูรณ์
นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถสร้างรายได้เสริมผ่านการขายใบอ้อยที่เหลือใช้เข้าโครงการรับซื้อใบอ้อยที่กลุ่มมิตรผลบุกเบิกขึ้นเป็นรายแรกในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการนำใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า สร้างพลังงานทดแทนจากภาคเกษตรไทยได้อีกทางหนึ่ง ตลอดระยะเวลา 7 ปีของโครงการรับซื้อใบอ้อย กลุ่มมิตรผลได้รับซื้อใบอ้อยรวมกว่า 3 ล้านตัน สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2,800 พันล้านบาท
นอกจากการดำเนินโครงการรับซื้อใบอ้อย กลุ่มมิตรผลยังเดินหน้าสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับเกษตรกรต่อเนื่องผ่านแคมเปญ “นะโม ตัดสด” แคมเปญการสื่อสารรณรงค์ที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา ด้วยแนวคิด “คาถาแห่งการเริ่มต้นที่ยั่งยืน” เพื่อสื่อถึงการเริ่มต้นฤดูหีบอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรเห็นคุณค่าของการตัดอ้อยสด ที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่ม มีพลังงานทดแทนที่สะอาด ดินที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมดี แคมเปญนี้ไม่เพียงสร้างสีสันในช่วงฤดูกาลหีบอ้อยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนแนวคิดสำคัญของกลุ่มมิตรผลที่เชื่อว่า “หากทุกคนตั้งใจและร่วมมือกัน สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นได้จริง” โดยในปีนี้ เพราะการตัดอ้อยสดเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกัน แค่เพียงเริ่มต้นลงมือสร้างสังคมที่ปลอดการเผาอ้อย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน