“มิตรผล” จับมือ “SCGC” พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หนุนรีไซเคิลขยะพลาสติก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายผรินทร์ อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้นำการผลิตน้ำตาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ นายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) โครงการ “ความร่วมมือบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน (Packaging Circularity Collaboration)” ด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) จาก SCGC GREEN POLYMER โดยนำพลาสติกใช้แล้วภายในโรงงานอุตสาหกรรมของน้ำตาลมิตรผล กลับมารีไซเคิลและผลิตเป็นฟิล์มสำหรับห่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มมิตรผล อาทิ น้ำตาลมิตรผล เฟรชชี่ ไซรัป รวมทั้งฟิล์มหดรัดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำแร่เอโตะ



ความร่วมมือดังกล่าว ส่งเสริมให้เกิดระบบ Closed-Loop เพื่อให้พลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ไม่เล็ดรอดออกสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม และยังมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนเป้าหมายของกลุ่มมิตรผลที่มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 และสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน Low Waste, Low Carbon ของ SCGC อย่างเป็นรูปธรรม


