“พีดีเฮ้าส์”เปิดตัว“Well Being Series III”ต่อยอดบ้านผู้สูงอายุ

“พีดีเฮ้าส์” ลุยยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความคุ้มค่า สานต่อความสำเร็จบ้านเพื่อผู้สูงอายุจากแบบบ้านที่ได้รับความนิยมสูง เปิดตัว "Well Being Series III" ชูจุดเด่นด้านดีไซน์ที่สวยงาม และความคุ้มค่าพื้นที่ใช้สอย รองรับผู้สูงอายุครบถ้วน พร้อมเพิ่มฟังก์ชันขยายพื้นที่ใช้สอยตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันของคนหลายช่วงวัย พร้อมอัดโปรส่งท้ายปี “FINAL DEAL - ดีลดีที่สุด ก่อนปรับราคา"
นางสาวจิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกลุ่มบริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด กล่าวว่า หลังการเปิดตัวแบบบ้าน Well Being Series ปรากฎว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการมีที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพและความยั่งยืนมากขึ้น
“เพื่อต่อยอดความสำเร็จ พีดีเฮ้าส์ฯ จึงได้พัฒนาแบบบ้านใหม่ Well Being Series III ขึ้นเพื่อรองรับผู้สูงอายุและครอบครัวใหญ่ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นทางเลือกใหม่ให้ลูกค้าที่ต้องการบ้านที่มีความยืดหยุ่นสูงทั้งการใช้งานและดีไซน์ด้วยการเพิ่มฟังก์ชันและขยายพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นให้มากขึ้น”
โดยคอนเซ็ปต์หลักคือการออกแบบพื้นที่ให้มีความคุ้มค่ารองรับการใช้ชีวิตในหลาย Generation โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งรูปทรงอาคารจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามขนาดพื้นที่ใช้สอยในลักษณะเป็นรูปทรงตัว U และ H ซึ่งจะโดดเด่นด้วยการมีพื้นที่คอร์ท (Court) อยู่ตรงกลางตัวอาคารซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่คอร์ทนี้ให้เป็นสวนสีเขียวส่วนตัวหรือเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมภายนอกของครอบครัวได้อย่างอิสระ และทุกพื้นที่ถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริง เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในทุกๆวัน โดยแบบบ้าน Well Being Series III มีให้คุณเลือกปลูกสร้างทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่ W-540 และ W-541 ประกอบด้วย 2-3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 120 - 240 ตร.ม. ในราคาเริ่มต้นที่ 3.8 ล้านบาท
สำหรับแบบบ้าน Well Being Series IIIได้ถูกออกแบบและพัฒนาผ่าน 4 แนวคิดหลักสำคัญ คือ 1. บ้านประหยัดพลังงาน 2. บ้านสุขภาพ 3. บ้านสำหรับผู้สูงอายุและทุกเจเนอเรชัน และ 4. นวัตกรรมการก่อสร้างและความโปร่งใส เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนให้กับผู้อยู่อาศัยในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบในการเริ่มนำเครื่องมือModular Planมาใช้ในการออกแบบ ซึ่ง"โมดูลาร์ แปลน" คือการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นโมดูลย่อย เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องทำงาน หรือระเบียง ซึ่งแต่ละโมดูลสามารถปรับ เพิ่ม ลด หรือจัดเรียงใหม่ได้อย่างอิสระ ทำให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันบ้านด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และตรงตามความต้องการเฉพาะของครอบครัวมากที่สุด
“พิเศษสุดกับการเปิดตัวแบบบ้านWell Being Series IIIครั้งแรกในTiktok Live12.12 THE FINAL DEALวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 15.00-17.00 น. พร้อมโปรโมชั่นใหญ่ส่งท้ายปี “FINAL DEAL -ดีลดีที่สุด ก่อนปรับราคา" ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษทั้งส่วนลดเงินสด ของแถมคุณภาพสูง และมาตรการตรึงราคารวม มูลค่ารวมกว่า 4 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.68– 31 ม.ค.69 และเมื่อเซ็นสัญญาภายใน31 มี.ค.69”