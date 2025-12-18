ฟอลคอนประกันภัยโชว์ท๊อปฟอร์ม พร้อมเสิร์ฟทุกมิติ ท้าชนทุกสถานการณ์ เดินหน้าเปิดสาขา “นนทบุรี”- ควบคู่ลุยกิจกรรม CSR

ฟอลคอนประกันภัยโชว์ความแข็งแกร่ง เดินหน้าขยายเครือข่ายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดสาขาใหม่จังหวัดนนทบุรี ยกระดับการเข้าถึงบริการประกันภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเปิดสาขานนทบุรีในครั้งนี้ เป็นการยกระดับการเข้าถึงบริการประกันภัยอย่างใกล้ชิด สะดวก รวดเร็ว สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของฟอลคอนในการดูแลลูกค้าในทุกพื้นที่ และทุกสถานการณ์ โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตแบบก้าวกระโดดตามแผนการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกพื้นที่ที่ฟอลคอนเข้าไปดำเนินธุรกิจ
คุณโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมาในปี 2025 ทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหว เหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและภาคใต้ จะเห็นได้ว่าฟอลคอนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีมาก ด้วยความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้น การสนับสนุนจากกลุ่ม Fairfax ความพร้อมด้านบุคลากร ระบบการให้บริการและเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ฟอลคอนยังให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ โดยยึดถือปรัชญา Doing Good by Doing Well และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของ Fairfax ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมิติที่ฟอลคอนคำนึงถึงควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจในปัจจุบัน”
ในโอกาสเปิดสาขาใหม่ “นนทบุรี” ฟอลคอนประกันภัยจึงเลือกจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ขยายสาขา ขยายพื้นที่ความห่วงใย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติ อินทรกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนภาครัฐในการรับมอบสิ่งของในนามกระทรวงฯ แสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ในการร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของฟอลคอนประกันภัย ร่วมมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รวมถึงยังได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ที่ บ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี สะท้อนความตั้งใจในการเติบโตอย่างสมดุล ทั้งด้านธุรกิจและการสร้างคุณค่าคืนสู่สังคม
ด้านคุณเขมรินทร์ แนวพนิช ผู้จัดการฟอลคอนประกันภัย สาขานนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า “สาขานนทบุรีถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขยายธุรกิจของฟอลคอน ไม่เพียงเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าในพื้นที่ปริมณฑลรอบๆ กรุงเทพซึ่งมีปริมาณการขยายตัวของประชากรที่หนาแน่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับชุมชน โดยฟอลคอนตั้งใจจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน และได้ถือฤกษ์ดีในวันนี้เป็นวันเปิดสาขาอย่างเป็นทางการอีกด้วย”
ฟอลคอนประกันภัยเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบาย ESG ที่ยึดถือปฏิบัติในกลุ่ม Fairfax ทั่วโลก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย และมุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันภัยที่ยั่งยืนในประเทศไทย