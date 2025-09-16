หนึ่งเดียวของธุรกิจประกันภัย “ฟอลคอนประกันภัย” คว้ารางวัล “CSR Award 2025” จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) สร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจประกันภัย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจดีเด่นในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568” หรือ CSR Award 2025 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน
คุณโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ/รางวัล จากคุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2568 หรือ CSR Award 2025 จัดขึ้นโดยกระทรวง พม. เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาสังคม และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ
โดยฟอลคอนประกันภัยได้รับการคัดเลือกจากผลการดำเนินงานโครงการ CSR ที่ผ่านมา ภายใต้กรอบของ ESG ในทุกด้าน ทั้งทางด้านสังคม (Social) จากการสนับสนุนคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง เช่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในหลายจังหวัด รวมถึงมอบของใช้จำเป็นให้แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา สนับสนุนด้านการศึกษา โดยการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ด้านศาสนา ฟอลคอนฯ มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ฟอลคอนได้สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เช่น สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการนำสิ่งของที่มีคุณภาพดีกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ ลดการผลิตใหม่ ลดการสร้างขยะเพิ่ม อาทิ การมอบอุปกรณ์สำนักงานให้หน่วยงานในสังกัด พม. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย รวมถึงได้สนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง สำหรับด้านธรรมาภิบาล (Governance) ฟอลคอนดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม
ฟอลคอนประกันภัยยังคงมุ่งมั่นสานต่อนโยบาย ESG ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ Fairfax Financial Holdings Limited ที่ยึดถือปฏิบัติในกลุ่มบริษัททั่วโลก ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมสร้างและพัฒนาสังคมและชุมชนในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจเพื่อให้สังคมได้รับโอกาสที่ดีอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ และยังคงเดินหน้าขยายโครงการ CSR นี้ ไปยังจังหวัดในพื้นที่สาขาของบริษัทในต่างจังหวัด ที่กำลังเริ่มเปิดดำเนินการ เพื่อร่วมสร้างและพัฒนาสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทไปขยายธุรกิจอีกด้วย