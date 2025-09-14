(ชมคลิป) เปลี่ยนขี้เถ้าใบอ้อยเป็น “อัญมณี” งานวิจัยเพิ่มมูลมหาศาลให้วัสดุเหลือทิ้งการเกษตรได้อย่างงดงาม

“การสร้างสรรค์เครื่องประดับรักษ์โลกจากใบอ้อยเหลือทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” งานวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล และทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถือเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยในการตอบโจทย์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างตรงจุด ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการเปลี่ยนองค์ประกอบขี้เถ้าจากใบอ้อยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติด้าน ความหนาแน่น ดรรชนีหักเห ความแข็ง และออกแบบสูตรแก้วที่เหมาะสม จนเปลี่ยนเป็นอัญมณีหลากสีสันที่สามารถป้อนสู่อุตสาหกรรมเครื่องประดับได้ และถือเป็นการเพิ่มมูลวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้อย่างตรงจุด พร้อมกับตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
ในปัจจุบันกำลังมีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบการผลิตแก้วที่มีกำลังผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรม และได้มีผู้ใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนกำลังจะมีการ Licensing ทรัพย์สินทางปัญญาจากโครงการวิจัย และงานวิจัยดังกล่าวยังได้รับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และ รางวัล Semi Grand Prize จากงาน Seoul International Invention Fair ที่ประเทศเกาหลีใต้ และได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย เมื่อปี พ.ศ. 2566