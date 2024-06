OR รับโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก"

OR คว้าโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" จากคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ตอกย้ำความมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" ประจำปี 2567 " จัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ อาคารรัฐสภา โดยมี นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ "คนดี รักษ์โลก"นายนิสิต เปิดเผยว่า OR ได้รับรางวัล "คนดี รักษ์โลก" ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของ OR ที่เราได้ทุ่มเทดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2030 หรือ OR 2030 Goals ผ่านแนวทางการสร้างความยั่งยืนด้วย SDG ในแบบฉบับของ OR (OR SDG) โดยเฉพาะในด้าน “G” หรือ “Green” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และทำให้ธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน