TOA - สถาปัตย์ จุฬาฯ ร่วมส่งความสุข ‘SHARING HAPPINESS’ ปรับโฉมสนามเด็กเล่นให้น้องๆ บ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี

วันนี้ (11 ธ.ค. 68) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลก เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และผู้เชี่ยวชาญด้านสีสันของไทย เดินหน้าโครงการ “SHARING HAPPINESS” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จัดพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ ที่ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย พร้อมใช้สีสันเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กได้ดียิ่งขึ้น โดยมี นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบ และ นางเบญจมาส แก่นเมือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ บ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี ร่วมรับมอบ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี
สนามเด็กเล่นแห่งนี้ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการประกวดออกแบบสนามเด็กเล่น Color Design Award ที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ “Play-Part-Park” ของ นายกฤติธี ตรีเนตร และ นายธนภัทร จินวงษ์ นิสิตจากภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทาง TOA ได้นำแนวคิดเรื่องการใช้สีดังกล่าวมาพัฒนาแบบร่วมกับ ดร.ปัญจพัฒน์ ถิระธำรงวีร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนได้แบบสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมกับความต้องการพิเศษของน้องๆ บ้านราชาวดี (ชาย)
ด้าน ดร.ปัญจพัฒน์ ถิระธำรงวีร์ เผยถึงแนวคิดการออกแบบว่า “เราเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามเพื่อสร้างความชัดเจนต่อการเรียนรู้และการแบ่งพื้นที่ฟังก์ชัน โดยมีการแบ่งสีโทนร้อน-เย็น และการผสมสีเพื่อให้กลุ่มออทิสติกและดาวน์ซินโดรมสามารถเล่นร่วมกันได้ เราเน้นสีโทนร้อนที่เครื่องเล่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมและกลุ่มสีโทนเย็นสำหรับเด็กออทิสติก พร้อมทั้งเพิ่มสีเขียวเพื่อดึงดูดให้ทั้งสองกลุ่มเข้ามาใช้งานร่วมกัน ทุกขั้นตอนเน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของน้องๆ ทุกคน”
สำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี ดูแลเด็กพิการทางสมองและพิการซ้ำซ้อนที่กำพร้าหรือถูกทอดทิ้ง ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกิจวัตรประจำวัน การมีสนามเด็กเล่นที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้และกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
นอกจากนี้ TOA ยังได้รับความร่วมมือในการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กพิเศษจาก มูลนิธิ The Rainbow Room เพื่อให้การออกแบบและการใช้งานสนามเด็กเล่นตอบโจทย์ความต้องการและการเรียนรู้พิเศษของเด็กๆ ได้อย่างแท้จริง