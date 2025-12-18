"ปลิว ตรีวิศวเวทย์" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “พ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2568”

วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ณ อาคารรัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “พ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2568” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “พ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2568” โดยมีนายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม การอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคม และการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2568