กทพ.ชวนชมไฟประดับ “สะพานทศมราชัน” “วันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กทพ. เปิดไฟประดับ “สะพานทศมราชัน” เทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคมนี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดไฟประดับ “สะพานทศมราชัน” ในวันนี้ 13 ตุลาคม 2568 เวลา 18.00–22.00 น. เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”

สะพานทศมราชันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (สัญญาที่ 4) ระยะทาง 17.8 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว โดยมีปริมาณการจราจรเฉลี่ยประมาณ 8,000–9,000 คันต่อวัน

กทพ. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชื่นชมความงดงามของแสงไฟประดับบน “สะพานทศมราชัน” และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



