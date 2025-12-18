ชาวพิษณุโลกครวญ น้ำท่วม 3 เดือน เงินชดเชยยังไม่มา จี้รัฐบาลเร่งจ่าย หลังแว่วโอนกลาง ธ.ค. แต่ยังไร้เงา

รายงานข่าวแจ้งว่าชาวบ้านในอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อช่วงที่ผ่านมา ต่างออกมาร้องเรียนและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วม รวมถึงเงินช่วยเหลือด้านการเกษตร หลังจากมีการจัดทำประชาคมและสำรวจความเสียหายแล้วเสร็จกว่า 2 เดือน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการได้รับเงินเยียวยา สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่
ขณะที่ชาวบ้านผู้ประสบภัยเปิดเผยว่า น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งบ้านเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า และพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวซึ่งเป็นรายได้หลักของครัวเรือน มีผู้เดือดร้อนน้ำท่วมขังบ้านนาน 3,757 ครัวเรือน คิดเป็นความเสียหายกว่า 33,813,000 บาทต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูพื้นที่นา ขณะที่รายได้กลับหยุดชะงัก
“ตอนน้ำท่วมบ้านก็ลำบากมาก พอน้ำลดก็ต้องหาเงินมาซ่อมแซมบ้าน และเกษตรกรน้ำท่วมข้าว ไม่มีเงินทุนซื้อพันธุ์ข้าวใหม่แต่เงินช่วยเหลือที่รัฐบอ
กว่าจะให้ก็ยังไม่ได้ ทั้งที่ทำประชาคมและส่งเอกสารครบแล้ว” ชาวบ้านรายหนึ่งกล่าว
ด้านเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก ระบุว่า ความล่าช้าในการจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วมข้าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเตรียมเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถจัดหาพันธุ์ข้าว ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ได้ทันเวลา เสี่ยงกระทบต่อผลผลิตและรายได้ในระยะยาว
ขณะที่ นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขต 4 เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้นำชุมชนจำนวนมากเกี่ยวกับความล่าช้าในการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมขังระยะยาวนาน และเรื่องน้ำท่วมข้าวแม้ขั้นตอนการทำประชาคมและการสำรวจความเสียหายจะดำเนินการเสร็จสิ้นไปนานแล้ว จึงได้เร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคืบหน้าและผลักดันให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมขังระยะเวลานานโดยเร็ว
นางสาวพิมพ์พิชชา ระบุว่า การเยียวยาผู้ประสบภัยควรดำเนินการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลติดตามแก้ไขปัญหาด้วยความเสมอภาคอย่างจริงจัง และสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านจะไม่ถูกละเลย
ทั้งนี้ ชาวบ้านในจังหวัดพิษณุโลกยังคงเฝ้ารอความช่วยเหลือจากภาครัฐ และหวังว่าการผลักดันจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จะช่วยให้การจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วมขังระยะเวลายาวนานและเงินช่วยเหลือน้ำท่วมข้าว เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเร็ววัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่18 พ.ย.ที่ผ่านมา ครม. ได้อนุมัติเห็นชอบ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัยประจำเป็นระยะเวลานาน การช่วยเหลือนี้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบใน 22 จังหวัด ของประเทศ และมีครัวเรือนที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือจำนวนหลายหมื่นครัวเรือนโดยใช้เงินงบประมาณกลางปี 2569 ที่อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ และกำหนดเป็น เงินเยียวยาแบบขั้นบันได ตามระยะเวลาที่น้ำท่วมขังบ้านจนกระทบการดำรงชีวิต