โฆษกรัฐบาลเผยเงินเยียวยาน้ำท่วมใต้โดนแล้วกว่า 1 ล้านครัวเรือน เร่งเดินหน้าช่วยเหลือต่อเนื่อง

“สิริพงศ์” เผย เงินเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ โอนแล้วกว่า 1,071,755 ครัวเรือน เร่งเดินหน้าจ่ายช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 แบบเหมาจ่ายในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท ใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป 3)ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป และ 4) ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ข้อมูล ณ ปัจจุบัน (13 ธ.ค. 68) ปภ. และธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว 11 ครั้ง (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 และ 12 ธ.ค.68) ใน 9 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,071,755 ครัวเรือน รวม 9,645,795,000 บาท โดยที่ จ.สงขลา 334,671 ครัวเรือน (เฉพาะ อ.หาดใหญ่ 160,694 ครัวเรือน) จ.ตรัง 8,540 ครัวเรือน จ.นครศรีธรรมราช 215,055 ครัวเรือน จ.นราธิวาส 74,642 ครัวเรือน จ.ปัตตานี 86,275 ครัวเรือน จ.พัทลุง 92,375 ครัวเรือน จ. ยะลา 65,918 ครัวเรือน จ.สตูล 25,625 ครัวเรือน และ จ.สุราษฎร์ธานี 7,960 ครัวเรือน โอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 17,019 ครัวเรือน เนื่องจากบัญชีไม่ปกติและอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงข้อมูล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด ปลดประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2568 ผ่านช่องทาง https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ