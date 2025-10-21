รัฐบาลโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา แล้วกว่าพันล้านบาท พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือต่อเนื่อง

รัฐบาลโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยกรณีอพยพชายแดนไทย-กัมพูชา แล้วกว่าพันล้านบาท ย้ำเดินหน้าช่วยเหลือต่อเนื่อง
นางสาวอัยรินทร์ พันธ์ุฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้า การจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกรณีประชาชนอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา รัฐบาล โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้โอนเงินช่วยเหลือแล้ว รวม 7 ครั้ง (วันที่ 6, 7, 8 ,9, 10, 17 และ 20 ต.ค. 68) ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย จ.บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ตราด สระแก้ว อุบลราชธานี และ จ. จันทบุรี รวมโอนสำเร็จ 279,492 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,252.251 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอโอน 1,310 ครัวเรือน
โดยในวันพุธ (22 ต.ค. 68) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และธนาคารออมสินจะทำการโอนเงิน ครั้งที่ 8 ให้แก่ประชาชน จ.บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และศรีสะเกษ จำนวน 1,310 ครัวเรือน
ทั้งนี้ จากข้อมูลในระบบการติดตามการลงทะเบียน พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 325,277 ครัวเรือน ผ่านการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และส่งข้อมูลให้ ปภ. แล้ว จำนวน 284,773 ครัวเรือน โดย ปภ. ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้วจำนวน 284,662 ครัวเรือน ซึ่งธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้ว 7 ครั้ง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของธนาคารออมสินที่โอนเงินเยียวยาผ่านมา ทั้ง 7 รอบ พบว่า ยังมีบางครัวเรือนที่โอนเงินช่วยเหลือไม่สำเร็จ เนื่องจากประชาชนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสถานะทางบัญชีไม่ปกติ จำนวนกว่า 3,860 ครัวเรือน
“นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในส่วนของเงินเยียวยา ขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย หากยังไม่ได้ผูกบัญชีฯ ขอให้ติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ”
รัฐบาลยืนยันพร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชน เดินหน้าเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว