โก โฮลเซลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผุดหลักสูตรเฉพาะทาง ปั้นพนักงานผู้เชี่ยวชาญ “ด้านการบริหารสินค้าเนื้อและปลา” รุ่นแรก! เพิ่มดีกรีบริการยิ่งกว่ามืออาชีพ

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำนโยบายที่มุ่งเน้นการให้บริการอย่างเป็นเลิศ ด้วยความร่วมมือครั้งสำคัญกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแล่เนื้อ – แล่ปลา ที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและการพัฒนาสกิลพนักงานสู่การเติบโต
นางสาวยิ่งลักษณ์ นิพนธ์ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด กล่าวว่า โก โฮลเซลล์ เป็นบริษัทในเครือเซ็นทรัล รีเทล ซึ่งที่ผ่านมา เราได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ซึ่ง โก โฮลเซลล์ ได้ดำเนินการต่อยอดด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในสองหลักสูตรเฉพาะทางภายใต้โครงการ FRESHTINATION ประกอบด้วย หลักสูตร "มาตรฐานการดูแลคุณภาพเนื้อและการตัดแต่งอย่างมืออาชีพ" และ หลักสูตร "มาตรฐานการดูแลคุณภาพปลาและการตัดแต่งแบบมืออาชีพ" ที่ได้มีการอบรมพนักงานในแผนกเนื้อและปลาจากสำนักงานใหญ่ และ 14 สาขาทั่วประเทศโดยพนักงานฝึกอบรมรุ่นแรกของทั้งสองหลักสูตรรวม 35 ราย เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
“โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาบุคลากรของ โก โฮลเซลล์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสำนักงานใหญ่และพนักงานสาขาในแผนกเนื้อสัตว์และแผนกปลา ของ โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขา ได้เรียนรู้ทักษะเชิงเทคนิคที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น การดูแลคุณภาพวัตถุดิบ และการตัดแต่งอย่างถูกวิธี เข้าใจคุณค่าของความใส่ใจ ในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างไอเดียใหม่ๆ รวมไปถึงทักษะทางด้านการบริการที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น และจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างทักษะใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน สามารถเป็นผู้ช่วยมืออาชีพที่เข้าใจธุรกิจของลูกค้าอย่างแท้จริงด้วย”
ด้าน ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง ผู้จัดการกลุ่มอาหารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงหลักสูตรเฉพาะทางนี้ว่า รายละเอียดการออกแบบหลักสูตร เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ โก โฮลเซลล์ พบเวลาปฏิบัติงาน ดูว่าทักษะ เทคนิคที่ต้องการคืออะไร และนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรออกมา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ และเพิ่มทักษะ Re skill กับ Up skill ให้ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัญหาและแก้ไขได้มากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ตัวเอง ที่นอกจากฝีมือการตัด แล่ ให้ดีแล้ว ยังต้องเข้าใจตัววัตถุดิบอย่างแท้จริงด้วย
ขณะที่ ผศ.ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า หลักสูตรนี้เป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโก โฮลเซลล์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะในการตรวจเช็คคุณภาพ การตัดแต่ง ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเมื่อพนักงานมีความเข้าใจดีแล้ว ก็เกิดการส่งมอบผลงานได้อย่างมืออาชีพ
ทั้งนี้ โก โฮลเซลล์ ได้วางแผนการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมีมาตรฐาน สร้างการเติบโตในสายงานสายอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ จะเป็นฟันเฟืองสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจส่งมอบสินค้าที่สด สะอาด และได้มาตรฐานสูงสุดแก่ลูกค้าผู้ประกอบการและผู้บริโภค