สมุทรสงครามดัน “ปลาหมอน้ำกร่อย” สู่วัตถุดิบเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มมูลค่าอาหารแปรรูป–หนุนความมั่นคงอาหาร

สมุทรสงคราม - จังหวัด สมุทรสงคราม เดินหน้าผลักดัน “ปลาหมอน้ำกร่อย” หรือปลาหมอคางดำ สู่การเป็นวัตถุดิบเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มมูลค่าอาหารแปรรูป ควบคู่การจัดการสัตว์น้ำต่างถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 27 ชูแนวคิดระบบอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร
จังหวัดสมุทรสงครามเดินหน้าผลักดัน “ปลาหมอน้ำกร่อย” หรือปลาหมอคางดำ ให้ก้าวสู่การเป็นวัตถุดิบเศรษฐกิจใหม่ ภายในงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 27 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และนายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมชิมเมนูจากปลาหมอน้ำกร่อย ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าและนวัตกรรมอาหารแปรรูป เพื่อส่งเสริมระบบอาหารปลอดภัยและยกระดับทรัพยากรประมงท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาหมอน้ำกร่อย เปิดโอกาสให้ประชาชน นักศึกษา และผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำต่างถิ่น พร้อมสาธิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารพร้อมรับประทาน น้ำพริก ปลาร้า น้ำปลา ปลากรอบ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการต่อยอดเชิงธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนา “โจทย์สามมิติ” ว่าด้วยผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ความมั่นคงทางอาหาร และมุมมองของชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการแข่งขัน “ครัวปลาหมอน้ำกร่อย” มีผู้เข้าแข่งขัน 8 ทีม นำวัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์เป็นเมนูสร้างสรรค์ อาทิ แกงส้ม ฉู่ฉี่ ลาบคั่ว ยำส้มโอ และมัสมั่นปลาหมอน้ำกร่อย โดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง หนึ่งในคณะกรรมการ ระบุว่า ปลาหมอน้ำกร่อยมีรสดี ไม่คาว เนื้อนุ่ม และมีโปรตีนสูง จึงมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมหอยหลอดโภชนาการ คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 6,000 บาท ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศ 3 ทีม รางวัลขวัญใจนักชิม และรางวัลชมเชย ได้รับการประกาศท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การส่งเสริมปลาหมอน้ำกร่อยเป็นแนวทางจัดการสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ลดความกังวลของผู้บริโภค และสร้างโอกาสรายได้ใหม่แก่ชุมชน พร้อมผลักดันให้เป็นวัตถุดิบเด่นของจังหวัด ภายใต้ภาพลักษณ์ “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” ขององค์การยูเนสโก