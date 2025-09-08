โก โฮลเซลล์ เดินสายโรดโชว์มหาวิทยาลัย ค้นหาคนรุ่นใหม่สู่วงการธุรกิจค้าส่งอาหาร ชูโอกาสอัพสกิล–เพิ่มประสบการณ์ ปูเส้นทางบัณฑิตสู่โลกการทำงานยุคเศรษฐกิจไม่แน่นอน

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ากลยุทธ์สรรหาบุคลากรเชิงรุก ผ่านกิจกรรม “University Road Show” อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 27–28 สิงหาคม 2568 ได้เดินทางสู่ภาคเหนือ เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 3–4 พร้อมถ่ายทอดเคล็ดลับการพัฒนาทักษะ (Upskill) การสร้างประสบการณ์ผ่านการฝึกงาน และการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน ตลอดจนชี้โอกาสการเติบโตในสายอาชีพธุรกิจอาหาร อันเป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต
นางสาวยิ่งลักษณ์ นิพนธ์ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากสถาบันการศึกษาที่ต้องการสร้างบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน โดยเฉพาะธุรกิจค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่ต้องการบุคลากรเฉพาะทางในหลายสายงาน อาทิ แผนกอาหารสด แผนกเบเกอรี่ งานขายและพัฒนาลูกค้า รวมถึงโลจิสติกส์ ซึ่งนักศึกษาต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
“กิจกรรมนี้ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างธุรกิจค้าส่งมากขึ้น หลายคนเพิ่งทราบว่าสาขาวิชาด้านเกษตร ประมง เทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการ หรือสัตวศาสตร์ สามารถต่อยอดสู่สายงานในธุรกิจนี้ได้ โดยความรู้เชิงวิชาการเป็นจุดแข็ง หากผสมผสานกับการฝึกงานจริงก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงของโก โฮลเซลล์เองด้วย”
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนักศึกษาปี 3 จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วม ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาปี 4 จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำเข้าฟังการบรรยาย พร้อมเปิดรับสมัครงานในงานเดียวกัน
ทั้งนี้ ปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่ในไทยยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากตลาดแรงงานส่วนใหญ่ต้องการผู้มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขณะที่ผู้ไม่มีประสบการณ์ได้รับโอกาสเพียง 22% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานระดับพื้นฐาน
ดังนั้น โก โฮลเซลล์ จึงมุ่งส่งเสริมการฝึกงาน (internship/traineeship) ควบคู่ไปกับความร่วมมือกับเครือเซ็นทรัล รีเทล ในการพัฒนาหลักสูตรแบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง ช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถก้าวสู่โลกการทำงานได้อย่างมั่นใจ