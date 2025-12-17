ORI รุกตลาดแอธลีเชอร์แวร์ สร้างคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ORI (โอริ) แบรนด์พรีเมี่ยมแอธลีเชอร์ แวร์ เล็งเห็นโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเสื้อผ้าออกกำลังกายและเทรนด์ผู้บริโภคที่สวมใส่เสื้อผ้ากลุ่มนี้กับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ตั้งเป้าจำนวนสาขารวม 10 สาขา คาดการณ์สำเร็จภายใน 5 ปี เน้นเจาะกลุ่มคนเมือง ชูกลยุทธ์การสร้างคอมมูนิตี้ โดยให้ลูกค้ามี Retail Experience ภายในร้านที่เป็นทั้งพื้นที่นำเสนอสินค้า และทำกิจกรรมออกกำลังกายภายในร้านได้ด้วย ในปี 2568 ได้เปิดให้บริการแล้ว 2 สาขา คือ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น G และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค ชั้น 2 พร้อมผลตอบรับดีเยี่ยมจากลูกค้า
นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ Brand Creator แบรนด์ ORI กล่าวว่า ด้วยเทรนด์การดูแลและใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบันส่งผลให้ตลาดเสื้อผ้าออกกำลังกายเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เสื้อผ้าที่ตอบโจทย์นั้นไม่ใช่แค่เสื้อผ้าที่สวมใส่ในยิมหรือออกกำลังกายเท่านั้น ลูกค้ายังมองหาเสื้อผ้าที่สามารถครอบคลุมทั้งในเรื่องความสวยงามของดีไซน์ และฟังก์ชั่นสำหรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต
โดยเราได้ตั้งเป้าจำนวนสาขารวม 10 สาขา ภายใน 5 ปี เน้นในพื้นที่ทำเลใจกลางเมือง ที่กว้างขวางพอสำหรับการรองรับไลน์สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้าง Retail Experience ด้วยการจัดกิจกรรมภายในร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ ได้พบปะกลุ่มคนที่รักและใส่ใจสุขภาพเหมือนตัวเอง เปรียบเหมือนคอมมูนิตี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ขณะนี้มีร้าน ORI ในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น G และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค ชั้น 2
“ที่ผ่านมา ORI เน้นการสร้าง Community เป็นสำคัญ ทางแบรนด์ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งภายในร้าน ORI และการออกไปจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตร Studio, Sport Club, Spa, Wellness และ Instructor ชื่อดัง อาทิ CURVE, White Wood Green Spa, Pad Thai Padel, Limber studio, Pilalab, Tone lab, Form recovery and wellness, BefitwithJess เพื่อให้ลูกค้าได้สวมใส่และสัมผัสเสื้อผ้าของORI ผ่านประสบการณ์จริงในหลากหลายกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อพิสูจน์คุณภาพและความใส่ใจตั้งแต่การเลือกวัสดุของเนื้อผ้าไปจนถึงการดีไซน์” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
การเลือกวัสดุเนื้อผ้าของ ORI เกิดจากการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและใช้เวลาคิดค้นเนื้อผ้ามานานกว่า 2 ปี โดยประสานเทคโนโลยีระดับโลกและเทรนด์การออกแบบใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและกิจกรรมที่เหมาะสม
1) ORI-FLY เนื้อผ้าเบาแต่กระชับเสมือนผิวชั้นที่สอง ผิวสัมผัสกึ่งเงาให้ลุคหรูหราขณะเคลื่อนไหว ซับเหงื่อ ระบายอากาศได้ดีเยี่ยม เหมาะกับกิจกรรมโยคะและพิลาทิส จนถึงออกกำลังกายทุกประเภท
2 ) ORI-FEEL เนื้อผ้าที่มอบสัมผัสเบาเหมือนปุยเมฆ ผิวสัมผัสที่จนนุ่มเหมือนจะละลาย ให้ความสบายแต่ยังคงช่วยพยุงสรีระ เหมาะสำหรับกิจกรรมเบาๆ เช่น นั่งสมาธิ โยคะ หรือฝึกการหายใจ
3) ORI-LUXE เนื้อผ้าพรีเมี่ยมที่ให้สัมผัสนุ่มอุ่นสบายแต่ไม่เทอะทะ ความหรูหราที่แนบไปกับผิวสัมผัสที่ทุกคนต้องหลงรัก เหมาะกับการสวมใส่ในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเป็นลุคในวันที่ท่องเที่ยวเดินทางไกล และในปี 2569 จะมีการนำเสนอผ้าซิกเนเจอร์เพิ่มเติม
4) ORI-FORCE ออกแบบมาเพื่อ รองรับการออกกำลังกายที่หนักแน่น ด้วยโครงสร้างเนื้อผ้าที่พยุงและบีบรัดกล้ามเนื้อแบบแน่นพิเศษ ให้ความกระชับ และยังคงมอบความคล่องตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวให้ไปถึงจุดสูงสุดที่ผู้สวมใส่อยากจะเป็น
5) ORI-FIRM เนื้อผ้าผิวสัมผัสด้านที่กระชับเข้ารูปช่วยพยุงสรีระเสริมสร้างให้รูปร่างสวยงามกว่าเดิม มีความยืดหยุ่นของเนื้อผ้าทั้งสี่ทิศทาง ที่ช่วยให้เคลื่อนได้ได้ทุกท่วงท่าอย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับบบอดี้เวท เทรนนิ่งทุกระดับ
โดยการคิดค้นนวัตกรรมของ ORI จะยังไม่หยุดนิ่ง ในอนาคตจะมีผ้าพิเศษและเทคโนโลยีใหม่อีกมากมาย ที่ออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของไลฟ์ไสตล์ใหม่ของคนที่รักในการดูแลตนเอง เพื่อให้ ORI Community เป็นพื้นที่ที่รวบรวมกลุ่มคนที่รักสุขภาพทั้งทายกายและจิตใจด้วยกัน