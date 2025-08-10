ดอร์ทมุนด์ และ PUMA คลอดเสื้อเหย้าใหม่ ต้อนรับฤดูกาล 2025-26

ทุกอย่างเริ่มต้นจากสีดำและเหลือง จากหนึ่งเสียงกลายเป็นหลายร้อย จากหลายร้อยกลายเป็นหลายพันจนทั้งสนามสั่นสะเทือน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ PUMA ออกแบบชุดเหย้าสำหรับทีม BVB (โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์) ประจำฤดูกาล 25/26 โดย PUMA ถ่ายทอดพลังงานนั้นออกมาผ่านตัวเสื้อที่ใช้พื้นสีเหลืองคลาสสิก ตัดด้วยกราฟิกสีดำบริเวณหน้าอก ซึ่งแฟนๆ ที่เคยชมเกมเหย้าของ BVB ต่างรู้ดีว่าสีเหล่านี้ไม่ใช่แค่สีแต่มันคือ “สีที่ดังกึกก้องที่สุดในวงการฟุตบอล”
สำหรับเสื้อชุดเหย้าคอลเล็กชันนี้มี 2 รุ่น ได้แก่ AUTHENTIC สำหรับใส่ลงสนามแข่ง และ REPLICA สำหรับใส่ได้ทุกวัน
- รุ่น AUTHENTIC ราคา 4,600 บาท
เนื้อผ้า ULTRAWEAVE ที่ออกแบบมาเพื่อลดน้ำหนักและแรงเสียดทาน
เทคโนโลยี dryCELL ช่วยดูดซับเหงื่อเพื่อให้แห้งและสบายตลอดเวลา
ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100% (ไม่รวมขอบตกแต่งและลวดลายประดับ)
- รุ่น REPLICA ราคา 2,900 บาท
เทคโนโลยี dryCELL ช่วยดูดซับเหงื่อเพื่อความแห้งสบาย
มีส่วนประกอบจากสิ่งทอที่ผ่านการรีไซเคิลอย่างน้อย 95% รวมถึงวัสดุโพลีเอสเตอร์ที่เคยใช้งานแล้ว
ในการนี้ ทัพ “เสือเหลือง” จะประเดิมสนามนัดแรกในศึกฟุตบอล “บุนเดสลีกา เยอรมัน” ฤดูกาล 2025/26 โดยจะบุกไปเยือนทีม เอฟซี ซังค์ เพาลี ในคืนวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม นี้ เวลา 23.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยแฟนบอลสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ที่ PUMA Store, PUMA.com รวมถึงร้าน ARI Football ทุกสาขา และร้าน Supersports ทุกสาขา
ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand