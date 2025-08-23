xs
“ลำไย-บอส” โชว์ช็อตหวานเจี๊ยบ ตามติดให้กำลังใจติดขอบเวที (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



น่าจะเป็นภาพที่แฟนๆ ที่เชียร์คู่ “ลำไย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา กับหนุ่ม “บอส เอวหวาน” ได้ฟินกันถัวนหน้า เพราะแม้สาวลำไยจะงานยุ่งแค่ไหน แต่พอมีวันว่างก็ได้เห็นเจ้าตัวแว๊บไปให้กำลังใจหนุ่มบอสติดขอบเวทีแบบนี้ แถมโชว์ซีนหวานให้ได้เห็นกันอีก ทั้งจับมือ ซับเหงื่อ งานนี้แฟนๆ คงต้องเอาใจช่วยลุ้นกันต่อไป














