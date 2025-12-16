รมต.ลาว ยืนยันน้ำมันที่นำเข้าจากไทยใช้ภายในลาว ไม่ได้ส่งออกไปกัมพูชาได้เหตุผิดกฎหมาย

รมว.อุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ยืนยันนำเข้าน้ำมันจากไทยใช้ภายในประเทศเท่านั้น ไม่สามารถส่งออกไปกัมพูชาได้เพราะผิดกฎหมาย ชี้พร้อมให้ความร่วมมือกับไทยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายน้ำมัน
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (16 ธ.ค.) นายมะไลทอง กมมาสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ของ สปป.ลาว ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้แสดงความห่วงใยและเข้าใจถึงความจำเป็นด้านความมั่นคงของฝ่ายไทย รวมทั้งได้ยืนยันว่าไม่มีการส่งต่อน้ำมันไปยังกัมพูชา เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายว่าด้วยสินค้าผ่านแดนของ สปป.ลาว และพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายน้ำมัน เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของไทยและการพัฒนาของ สปป.ลาว
ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกน้ำมันที่ไทยส่งให้ สปป.ลาว ถือว่าเป็นปริมาณที่ปกติ ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับการยืนยันจากผู้ค้าน้ำมันและกรมศุลกากรอย่างชัดเจน แต่ยอมรับว่าการขนส่งในแต่ละวันอาจจะแตกต่างกันไป โดยมีรถบรรทุกเฉลี่ยประมาณ 20 คันต่อวันผ่านทางช่องเม็ก ซึ่งบางวันอาจมีเพียง 5 คัน และบางวันก็อาจมีมากถึง 50 คัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่หมดฤดูฝน ทาง สปป.ลาว จะมีความต้องการใช้น้ำมันสูงกว่าช่วงหน้าฝน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ ภายในประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหมืองต่างๆ ทางตอนใต้ของลาว
“ตนขอยืนยันอีกครั้งว่า กระทรวงพลังงาน ผู้ค้าน้ำมัน กรมศุลกากร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญและติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดในการส่งออกน้ำมัน โดยเฉพาะ สปป.ลาว ที่กำลังเป็นที่สนใจ ซึ่งวันนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ของ สปป.ลาว ก็ได้ร่วมยืนยันด้วยว่า น้ำมันที่นำเข้าจากไทยใช้ในประเทศเท่านั้น ไม่มีการส่งต่อน้ำมันไปยังกัมพูชา กระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินทุกมาตรการให้มั่นใจว่า จะไม่มีการส่งออกน้ำมันไปยังกัมพูชาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย” นายประเสริฐ กล่าว