ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่"กระทรวงคมนาคม"ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กระทรวงคมนาคม “ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งเป้าส่งต่อโลหิต 93,000 ซีซี จากหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คมนาคมร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายรัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายนริศ ขำนุรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมพิธี ณ อาคารราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่รัฐบาลเชิญชวนให้หน่วยงานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2568 และในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กระทรวงคมนาคม จึงได้จัดโครงการฯ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์และเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมด้วยการส่งต่อโลหิตในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กระทรวงคมนาคมได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันนี้ เกิดจากความร่วมใจของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดทั่วประเทศ ที่แสดงถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี และจิตสาธารณะ พร้อมทั้งเป็นน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ ทรงมีพระราชดำริด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่สืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว จึงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ควบคู่กับการส่งเสริมการช่วยเหลือสังคม
นายชยธรรม์ พรหมศร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการ “คมนาคมร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อกระทรวงคมนาคม จึงเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีเป้าหมายที่จะบริจาคโลหิตให้ได้ 93,000 ซีซี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ แสดงออกถึงจิตสาธารณะ และสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตของชาติ