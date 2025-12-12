รพ.ตำรวจ จัดกิจกรรมจิตอาสา “4 พันโบว์ 4 พันดวงใจ” น้อมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

กิจกรรมจิตอาสา “4 พันโบว์ 4 พันดวงใจ” น้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันครบรอบบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน (ปัญญาสมวาร)
วันนี้ (12 ธ.ค.) ที่บริเวณทางเชื่อมต่อระหว่างอาคาร เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โรงพยาบาลตำรวจ กับทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) รถไฟฟ้า BTS พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท. ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8)โรงพยาบาล รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)และคุณพนา อังกาบ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการจิตอาสา “4 พันโบว์ 4 พันดวงใจ” น้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันครบรอบบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน (ปัญญาสมวาร)
โดยมี พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
โอกาสนี้ พล.ต.ต.เกษม รัตนสุมาวงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7 ), พล.ต.ต.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7), พล.ต.ต.สามารถ ม่วงศิริ รองนายแพทย์ใหญ่, (สบ 7) พล.ต.ต.หญิง รชยา บุรพลพิมาน รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7)พร้อมคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ก่อนเริ่มพิธี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร BTS คณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ และผู้เข้าร่วมงาน ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 93 วินาที เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลากหลายหน่วยงานของโรงพยาบาลตำรวจร่วมกันประดิษฐ์โบว์ดำจำนวน 4,000 ชิ้น โดยตัวเลข “4 พัน” สื่อถึง “สี่พันดวงใจ” ซึ่งหมายถึงจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจที่พร้อมใจกันรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้
โดยโบว์ดำทุกชิ้นเปรียบเสมือนดวงใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนที่ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นด้วยความตั้งใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อนำมามอบให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการบนเส้นทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS ในวันนี้ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี ความสามัคคี และพลังน้ำใจของบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจทุกคน
จากนั้น พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง พร้อมด้วย พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์, พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ, คณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ และคณะผู้บริหาร BTS ได้ร่วมกันเดินแจกโบว์ดำให้แก่ประชาชนด้วยตนเอง เพื่อสื่อถึงพลังแห่งความสามัคคี และจิตอาสาอันงดงามของทุกภาคส่วนอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมครั้งนี้ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจและเข้าร่วมรับโบว์ดำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณโรงพยาบาลตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง