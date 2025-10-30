รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่ทำเนียบ วันนี้ ( 30 ต.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ( 7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้
เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว นายพิพัฒน์ ประธานในพิธี เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ว่าในวาระที่รัฐบาลกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล สัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีแสดงความอาลัย ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมจิตมั่นร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้
ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี พสกนิกรทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งโดยถ้วนทั่ว ถึงพระราชวิริยอุตสาหะและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดารินับพันโครงการที่ทรงริเริ่ม ได้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม และได้รับการพัฒนาขยายผลสู่การปฏิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ท้ังทรงส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังผลให้สิ่งมีชีวิต ทั้งมวลบนผืนแผ่นดินไทยเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน
ทรงสนับสนุนอุปถัมภ์งานศิลปะ อันเกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยทุกแขนง สู่งานศิลป์อันทรงคุณค่า ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งเป็นมรดกที่ได้พระราชทานไว้ ยังประโยชน์ยิ่งแก่ผืนแผ่นดินไทย และยังคงผลิดอกออกผลและให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรจวบจนกาลปัจจุบัน สมดังพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ปวงประชาสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่ง “แม่ของแผ่นดิน” ทรงเป็นมิ่งขวัญกำลังใจ และสถิตอยู่ในดวงหทัยของพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าตลอดมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี เพื่อรักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
ในโอกาสนี้ ขอให้ผู้ที่ชุมนุมกันสถานที่แห่งนี้ พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขอเทิดทูน พระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิจนิรันดร