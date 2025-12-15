“โอสถสภา” ผนึก YNBY เจาะตลาดจีน

ผู้จัดการรายวัน 360 -โอสถสภา เปิดประตูสู่ตลาดจีน ผนึก YNBY International Limited เป็น ‘Strategic Gateway’ ดัน Babi Mild และ OEM สู่การเติบโตระดับภูมิภาค
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการสร้าง Synergistic Partnership กับ YNBY International Limited บริษัทในเครือของ Yunnan Baiyao Group ยักษ์ใหญ่ด้านสุขภาพและสมุนไพรจากประเทศจีน
เพื่อผนึกกำลังเชิงกลยุทธ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดจีนที่มีศักยภาพสูง โดยความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการใช้จุดแข็งร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าผลรวมของแต่ละส่วน ถือเป็นโมเดลธุรกิจแบบ “Win-Win Partnership” ที่ไม่เหมือนใคร โดยทั้งสองฝ่ายสวมบทบาทเป็นทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางกลยุทธ์ในคราวเดียวกัน
ทั้งนี้ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้
1. ยกระดับสู่ Global OEM Hub: YNBY International Limited มอบความไว้วางใจให้ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโอสถสภา เป็นผู้ผลิตยาสีฟันแบรนด์ Yunnan Baiyao เพื่อขายในตลาดต่างประเทศ (Export Market) ของ YNBY International Limited
2. ขยายแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน: YNBY International Limited จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก Babi Mild ภายใต้แบรนด์ “Bèi Miào An (เป้ย-เมี่ยว-อัน)” เข้าสู่ตลาดจีน
โดยเป็นครั้งแรกที่ YNBY International Limited ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกเลือกซัพพลายเออร์ด้านการผลิตนอกประเทศจีน โดยได้ผ่านการคัดสรรจากโรงงานกว่า 16 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เลือก กรีนสวิลล์ หนึ่งในบริษัทของโอสถสภา ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นในการผลิตสินค้าคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล
Mr. Ming Tang Executive Director & CEO ของ YNBY International Limited กล่าวว่า “การที่เราเลือกโรงงานกรีนสวิลล์ในการผลิตยาสีฟัน Yunnan Baiyao นั้น เป็นเครื่องยืนยันในมาตรฐานการผลิตระดับโลกของโอสถสภาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ Babi Mild ยังสะท้อนคุณภาพและประสบการณ์ยาวนานในการดูแลเด็ก เราทั้งสองบริษัทมีค่านิยมร่วมกันในเรื่อง ความไว้วางใจ คุณภาพ และการดูแลครอบครัว ซึ่งช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของครอบครัวจีนยุคใหม่ ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย อ่อนโยน และมีคุณภาพสูงที่พวกเขาสามารถไว้วางใจได้”
นางาวสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์ Chief Home & Personal Care and Health Care Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ YNBY International Limited ครั้งนี้คือ Strategic Leap ที่ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเครื่องใช้ส่วนบุคคลของโอสถสภาในสองมิติ - หนึ่งคือการตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของ กรีนสวิลล์ ในฐานะ Global OEM Hub โดยได้รับความไว้วางใจให้ผลิตผลิตภัณฑ์สำคัญของ Yunnan Baiyao และสองคือการใช้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของพันธมิตรยักษ์ใหญ่ (Yunnan Baiyao Group) เพื่อพาแบรนด์ Babi Mild เข้าสู่ตลาดแม่และเด็กของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในโลก”
“นี่ไม่ใช่แค่การเป็นคู่ค้า แต่คือการผนึกกำลังบนค่านิยมร่วม (Shared Values) คือความไว้วางใจและคุณภาพ เรามั่นใจว่า Synergistic Partnership ที่โอสถสภาเป็นทั้งผู้ผลิตและมีพันธมิตรจัดจำหน่าย จะเป็น Game Changer ที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และพาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากไทยเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” นางสาวสุทิพา กล่าว