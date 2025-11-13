xs
“โอสถสภา”โชว์ Q3 กำไร 700 ล. ชู ‘Operational Excellence’ สู้ศก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 -โอสถสภา’ โชว์ศักยภาพการบริหาร ทำกำไรไตรมาส 3 สุทธิ 700 ล้านบาท ชู ‘Operational Excellence’ สร้างการเติบโตท่ามกลางเศรษฐกิจผันผวน

บมจ. โอสถสภา (OSP) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2568 สามารถรักษาโครงสร้างกำไรในระดับสูงต่อเนื่องแม้อยู่ในภาวะตลาดที่ท้าทาย อัตรากำไรขั้นต้น 38.5% เพิ่มขึ้น 2.4% YoY หนุนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 293.8% YoY และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% YoY สะท้อนความสามารถการปรับตัวและการบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ภายใต้กลยุทธ์ Operational Excellence เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการควบคุมค่าใช้จ่าย พร้อมมุ่งหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจและสร้างผลตอบ แทนที่มั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว


นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ Group Chief Financial Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP เปิดเผยว่า บริษัทฯ สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีวิสัยทัศน์ ประกอบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากปรับสัดส่วนกำลังการผลิตให้เหมาะสม

ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ปรับกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (ROI-driven) ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงถึง 13.0% จากไตรมาสก่อน และผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 (กรกฏาคม-กันยายน) ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทาย

โดยรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศเติบโต 4.7% (YoY) และ 2.4% (QoQ) สวนทางกับตลาดเครื่องดื่มในประเทศที่ชะลอตัว ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มในประเทศอย่างชัดเจน รักษาความเป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งการตลาดคงที่ที่ 44.4% ด้วยกลยุทธ์ Brand Portfolio ที่มีผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับราคา การทำกิจกรรมการตลาดตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์อันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการทำตลาดเชิงรุกปรับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย (Route to Market) เพื่อให้มั่นใจว่ามีจุดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่องทางร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง


ด้านกลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ยังคงเติบโตต่อเนื่อง มีส่วนแบ่งการตลาด 47.8% เพิ่มขึ้น 0.3% จากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะเครื่องดื่มเปปทีนที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น 0.9% ตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพ และเครื่องดื่มซี-วิท ยังคงเป็นผู้นำอันดับหนึ่งกลุ่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของวิตามินซีด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด 77.6%

ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคล แบรนด์ ‘เบบี้มายด์’ ยังคงครองตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งตลาดผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ำเด็ก อันดับสองในตลาดผลิตภัณฑ์แป้งเด็ก และแบรนด์ทเวลฟ์พลัสครองอันดับสองในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายสำหรับผู้หญิง โดยทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้‘เบบี้มายด์’ ขยายเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น (Feminine Wash) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่เปิดตัว และก้าวขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีในร้านวัตสันได้สำเร็จ


ทั้งนี้ในไตรมาส 3/2568 โอสถสภาทำรายได้จากการขาย 5,604 ล้านบาท ลดลง 7.3 (YoY) และ 17.7%(QoQ) เป็นผลมาจากรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลที่ลดลงจากกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนตัวจากสภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนเมียนมา ประกอบกับรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในอินโดนีเซียและกัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยมหภาค และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเมียนมาที่ชะลอตัวในช่วงต้นของไตรมาสจากปัจจัยด้านฤดูกาลและความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่ได้เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวในเดือนกันยายน

นางสาวรติพร กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารกระแสเงินสดและวงจรเงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินรักษาขีดความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทั้งนี้ภาพรวม 9 เดือนแรก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 2,680 ล้านบาท เติบโต 10.6% (YoY) จากการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีวิสัยทัศน์ ภายใต้กลยุทธ์ที่ชัดเจนและการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบริหารลูกหนี้และระดับสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยได้ตามแผน มุ่งยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ แม้เศรษฐกิจโลกยังเผชิญแรงกดดันจากสงครามการค้าและกำลังซื้อที่อ่อนตัว เรายังสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหารต่อรายได้รวมได้ดีเยี่ยม เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น”

