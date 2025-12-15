OSPลุยตลาดจีน! ผนึก YNBY International Limited เป็น ‘Strategic Gateway’

โอสถสภา เปิดประตูสู่ตลาดจีน! ผนึก YNBY International Limited เป็น ‘Strategic Gateway’ ดัน Babi Mild และ OEM สู่การเติบโตระดับภูมิภาค
นางสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์ Chief Home & Personal Care and Health Care Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP กล่าวถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในการสร้าง Synergistic Partnership กับ YNBY International Limited บริษัทในเครือของ Yunnan Baiyao Group ยักษ์ใหญ่ด้านสุขภาพและสมุนไพรจากประเทศจีน เพื่อผนึกกำลังเชิงกลยุทธ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดจีนที่มีศักยภาพสูง โดยความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการใช้จุดแข็งร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าผลรวมของแต่ละส่วน ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโมเดลธุรกิจแบบ“Win-Win Partnership” ที่ไม่เหมือนใคร
โดยทั้งสองฝ่ายสวมบทบาทเป็นทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางกลยุทธ์ในคราวเดียวกัน
1. ยกระดับสู่ Global OEM Hub: YNBY International Limited มอบความไว้วางใจให้ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโอสถสภา เป็นผู้ผลิตยาสีฟันแบรนด์Yunnan Baiyao เพื่อขายในตลาดต่างประเทศ (Export Market) ของ YNBY International Limited
2. ขยายแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน: YNBY International Limited จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก Babi Mild ภายใต้แบรนด์ “Bèi Miào An (เป้ย-เมี่ยว-อัน)” เข้าสู่ตลาดจีน
ความร่วมมือนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ YNBY International Limited ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกเลือกซัพพลายเออร์ด้านการผลิต นอกประเทศจีน โดยได้ผ่านการคัดสรรจากโรงงานกว่า 16แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เลือก กรีนสวิลล์ หนึ่งในบริษัทของโอสถสภา ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นในการผลิตสินค้าคุณภาพด้วยมาตรฐานสากลตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพระดับโลกและ Strategic Choice
Mr. Ming Tang Executive Director & CEO ของ YNBY International Limited กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับโอสถสภา เพราะการที่เราเลือกโรงงานกรีนสวิลล์ในการผลิตยาสีฟัน Yunnan Baiyao นั้น เป็นเครื่องยืนยันในมาตรฐานการผลิตระดับโลกของโอสถสภาอย่างแท้จริงนอกจากนี้ Babi Mild ยังสะท้อนคุณภาพและประสบการณ์ยาวนานในการดูแลเด็ก เราทั้งสองบริษัทมีค่านิยมร่วมกันในเรื่อง ความไว้วางใจ (Trust) คุณภาพ (Quality) และการดูแลครอบครัว (Family Care) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของครอบครัวจีนยุคใหม่ ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย อ่อนโยน และมีคุณภาพสูงที่พวกเขาสามารถไว้วางใจได้”
นางสุทิพา กล่าวถึง Synergistic Partnership ครั้งสำคัญนี้ว่า “ความร่วมมือกับ YNBY International Limited ครั้งนี้
คือ Strategic Leap ที่ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเครื่องใช้ส่วนบุคคลของโอสถสภาในสองมิติ - หนึ่งคือการตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของ กรีนสวิลล์ ในฐานะ Global OEM Hub โดยได้รับความไว้วางใจให้ผลิตผลิตภัณฑ์สำคัญของ Yunnan Baiyao และสองคือการใช้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของพันธมิตรยักษ์ใหญ่ (Yunnan Baiyao Group) เพื่อพาแบรนด์ Babi Mild เข้าสู่ตลาดแม่และเด็กของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในโลก”
“นี่ไม่ใช่แค่การเป็นคู่ค้า แต่คือการผนึกกำลังบนค่านิยมร่วม (Shared Values) คือความไว้วางใจและคุณภาพ เรามั่นใจว่า Synergistic Partnership ที่โอสถสภาเป็นทั้งผู้ผลิตและมีพันธมิตรจัดจำหน่าย จะเป็น Game Changer ที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และพาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากไทยเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” นางสุทิพา กล่าวปิดท้าย