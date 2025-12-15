“ลาซาด้า” ผนึกสถานทูตฯอังกฤษ รวมแบรนด์ดังUK บน LazMall

ผู้จัดการรายวัน 360 - สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ สานต่อความร่วมมือกับ ลาซาด้า ในแคมเปญพิเศษ “UK Pavilion – ช้อปแบรนด์ดังจากสหราชอาณาจักร คัดสรรสินค้าแบรนด์ดังส่งตรงจากสหราชอาณาจักรมากกว่า 7,000 รายการบน LazMall พร้อมดีลสุดพิเศษและของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รับฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลอง
มร. เบน มอร์เลย์ ทูตพาณิชย์ และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและการค้าของ Department of Business and Trade (DBT) สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหราชอาณาจักรและไทย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อแคมเปญ ‘UK Pavilion’ ร่วมกับ ลาซาด้า ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมจากสหราชอาณาจักรผ่านช่องทางที่สะดวก คุ้มค่า และตรงกลุ่มเป้าหมาย ความสำเร็จของแคมเปญในปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงศักยภาพของลาซาด้าในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำและพันธมิตรสำคัญที่เชื่อมโยงแบรนด์จากสหราชอาณาจักรสู่กลุ่มผู้บริโภคชาวไทยที่มองหาสินค้าระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง”
โดยมีสินค้าพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำจากสหราชอาณาจักร ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ ตั้งแต่สกินแคร์และน้ำหอมระดับไฮเอนด์ อาทิ Jo Malone และ Elemis ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามจาก 111Skin, Holland & Barrett และ Unilever ไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคจากแบรนด์ Twinings, Wall’s, Boots, Food Variety และ Villa Market จากสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ยังมีสินค้าแฟชั่นจากแบรนด์ดังอย่าง Paul Smith, Cath Kidston, Clarks รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมจาก Dyson และสินค้าแม่และเด็กจาก Tommee Tippee พร้อมจัดเต็มส่วนลดสูงสุดถึง 50% คูปองส่วนลดเพิ่มเติม 10% จากแบรนด์ และดีลพิเศษระหว่างวันที่ 17–21 ธันวาคม 2568