ซิสทรอนิกส์ จัดงาน Real AI Night Talk 2025 : ปัญญาประดิษฐ์ กลายเป็นรูปร่างจริง และมันคืออนาคต

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด นำโดยคุณเกรียงศักดิ์ อิ่มศรี และ คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้จัดงาน "Real AI Night Talk 2025 : ปัญญาประดิษฐ์ กลายเป็นรูปร่างจริง และมันคืออนาคต” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ที่คอยให้การสนับสนุนเสมอมา โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
🔹 ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย — นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)
🔹 Mr.Achal Negi — Director of Business Development l Leadership Team FlytBase, Inc.
🔹 อาจารย์วุฒิชัย วิศาลคุณา — รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
🔹 Mr.Sunny Chawla — AI Influencer ผู้ติดตามกว่า 210k
ซิสทรอนิกส์ยังได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ในด้านอากาศยานไร้คนขับ หุ่นยนต์เสมือนจริงอัจฉริยะ และระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งใน 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะภารกิจด้านภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทได้นำเทคโนโลยีโดรนเข้าไปช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตในซากอาคาร สตง. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ หรือภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เทคโนโลยีของบริษัทมีส่วนช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัล Exceptional Application of The JOUAV VTOL Fixed-wing UAV in 2025 จำนวน 2 รางวัล มอบให้กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และบริษัท อะยูยา คอนซัลแตนท์ จำกัด รวมถึง Best Application of DJI Enterprise ซึ่งมอบให้กับบริษัท จีอาร์ เทคนิคอล จำกัด เพื่อเชิดชูหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนในภารกิจต่าง ๆ ของประเทศ
อีกทั้งยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น JOUAV, DJI Enterprise, DJI Delivery, FlytBase, SHARE UAV, CHCNAV, Soarability รวมถึงเทคโนโลยีด้านความมั่นคงจาก MUSSYS และหุ่นยนต์เสมือนจริงอัจฉริยะจาก Unitree Robotics ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ร่วมงาน
บรรยากาศช่วงท้ายงานเต็มไปด้วยความประทับใจด้วยมินิคอนเสิร์ตสุด Exclusive จาก ETC Band ที่มอบความสุขและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงาน ปิดท้ายค่ำคืนแห่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบ