"Thailand Space Expo 2025" เปิดฉากยิ่งใหญ่! จุดเปลี่ยนไทยศูนย์กลางเทคโนโลยีอวกาศของภูมิภาคเชื่อมโลก

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศระดับโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 100 หน่วยงาน อาทิ JAXA และหน่วยงานด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น /Airbus ประเทศฝรั่งเศส/SSC ประเทศสวีเดน/ KASA สาธารณรัฐเกาหลี / หน่วยงานด้านอวกาศของสาธารณรัฐประชาขนจีน /การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)/บริษัท ไทยคม จำกัด/ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เป็นต้น
งานในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2568 ภายใต้ธีม “United in Space: Building a Global Collaborative Future” เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์การก้าวข้ามจาก “ผู้ใช้งาน” สู่ “ผู้ร่วมพัฒนา” พร้อมแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านอวกาศแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ในปีนี้ Thailand Space Expo ได้ก้าวข้ามจากเวทีจัดแสดงเทคโนโลยีไปสู่การเป็น “จุดร่วมของความร่วมมือระดับนานาชาติ” อย่างแท้จริง โดยเน้นการสร้างพันธมิตรในระดับโลก ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศในประเทศจากผู้เชี่ยวชาญของประเทศชั้นนำด้านอวกาศระดับโลก และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศให้เติบโตทั้งในเชิงเศรษฐกิจ นโยบาย และนวัตกรรม และต่อยอดสู่ประโยชน์ต่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
งานนี้ถือเป็นเวทีแสดงศักยภาพของทุกภาคส่วน ซึ่งภายในงานเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสตาร์ทอัพด้านอวกาศทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการจัดแสดงเทคโนโลยีหลากหลาย อาทิ ดาวเทียมสำรวจโลก ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาคเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติ พลังงาน ระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา และความมั่นคง โดยไฮไลต์สำคัญของงานคือ การแสดงวิสัยทัศน์ด้านอวกาศของไทยจากภาคพลเรือนและภาคความมั่นคงร่วมกับผู้บัญชาการทหารอากาศ การเสวนาด้านการสำรวจอวกาศในห้วงลึกของจีนกับความร่วมมือระดับโลกเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ การเสวนาผู้นำด้านกิจการอวกาศระดับโลก การผลักดันการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศเพื่อสันติ การประชุมเชิงปฏิบัติการนโยบายภูมิสารสนเทศ รวมถึงการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของ Thailand Space Expo 2025 คือ เวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย นักศึกษา และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากนานาประเทศ ผ่านการบรรยาย การจัดเวิร์กช็อป และกิจกรรมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งนับเป็นการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศให้มีศักยภาพแข่งขันในระดับโลก ซึ่งหัวข้อของการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ จะครอบคลุมหลากหลายประเด็นที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงกับการลงทุนและอุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต
ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวอีกว่า Thailand Space Expo ในครั้งนี้จะตอกย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศเท่านั้น แต่กำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะ “ผู้ร่วมพัฒนา”และจะกลายเป็น “ ผู้พัฒนา” ในอีกไม่ช้านี้ ด้วยความร่วมมือร่วมแรงจากหลายภาคส่วนในประเทศไทยที่ผลักดันการมีส่วนร่วมในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศของโลก ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การวิจัย การทดสอบ ไปจนถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและพาณิชย์ Thailand Space Expo 2025 ยังสะท้อนนโยบายของรัฐบาลในการผลักดัน “อุตสาหกรรมอวกาศ” ให้เป็นหนึ่งใน “อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต” (New S-Curve) โดยมีการส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและการผลิต รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อขยายบทบาทของประเทศไทยในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอวกาศระดับโลก ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกบทบาทประเทศไทย สู่ผู้ร่วมพัฒนาเวทีอวกาศโลกด้วย
Thailand Space Expo ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทย ที่กำลังเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจอวกาศในภูมิภาค ในยุคที่เทคโนโลยีอวกาศกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก การมีบทบาทเชิงรุกในอุตสาหกรรมอวกาศไม่เพียงช่วยให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ
“ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่บทบาทใหม่ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศระดับโลก งานนี้จึงไม่เพียงเป็นการจัดแสดงเทคโนโลยี แต่คือจุดเริ่มต้นของการยกระดับศักยภาพและบทบาทของประเทศ สู่เวทีอวกาศโลกอย่างแท้จริง”