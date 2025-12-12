“พลังงาน”ลั่นไม่มีการส่งออกน้ำมันไปยังกัมพูชาตั้งแต่ก.ค.68 ย้ำความมั่นคงของชาติต้องมาก่อน

กระทรวงพลังงาน ลั่นยึดความมั่นคงของชาติเป็นหลัก ยืนยันไทยไม่ได้ส่งออกน้ำมันไปยังประเทศกัมพูชาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งการส่งออกน้ำมัน ผู้ค้าน้ำมันจะต้องรายงานข้อมูลปริมาณการส่งออกให้กรมธุรกิจพลังงานทราบ หากฝ่าฝืนไม่รายงานหรือรายงานข้อมูลเท็จจะมีโทษตามกฎหมาย รวมทั้งได้กำชับพลังงานจังหวัดตรวจเข้มการลักลอบส่งออกน้ำมันจากไทยและผ่านทาง สปป.ลาว
นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศกัมพูชาว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบระหว่าง ไทย - กัมพูชา ที่เริ่มต้นเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน ได้ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันทุกราย ไม่ส่งออกน้ำมันไปขายให้กัมพูชา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันภายในประเทศทุกราย
นอกจากนั้น ยังได้กำชับให้พลังงานจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ติดชายแดนให้ตรวจสอบการลักลอบส่งออกน้ำมันทั้งที่ส่งจากไทย และลักลอบการส่งผ่าน สปป.ลาว ทำให้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นมา ไม่มีการส่งออกน้ำมันไปยังกัมพูชา 100% และจากการตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน ก็ไม่มีผู้ค้ารายใดส่งออกน้ำมันให้กัมพูชา
ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลความมั่นคงของชาติและพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ และกระทรวงพลังงานมีกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมันทุกรายต้องรายงานข้อมูลการส่งออกน้ำมันต่อกรมธุรกิจพลังงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลและตรวจสอบปริมาณการส่งออกน้ำมัน
“ขอยืนยันว่า รัฐบาลและกระทรวงพลังงานให้ความสำคัญสูงสุดกับความมั่นคงของชาติ หลังเกิดสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างไทย – กัมพูชา กระทรวงพลังงาน ได้ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันทุกรายไม่ส่งออกน้ำมันไปยังกัมพูชา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันทุกราย และมีการรายงานให้กรมธุรกิจพลังงานทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพลังงานจังหวัดในพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชาและลาวก็มีการตรวจสอบการลักลอบอย่างเข้มงวด ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีการส่งน้ำมันจากไทยไปยังกัมพูชาตามที่เป็นข่าว" นายวีรพัฒน์ กล่าว