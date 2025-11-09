สกนช.มั่นใจภาคใต้ไร้ปัญหาน้ำมันขาดแคลน ชี้มีคลังฯสำรองน้ำมันเพียงพอ -SPRยังไม่มีความจำเป็น

สกนช.มั่นใจภาคใต้หมดปัญหาน้ำมันขาดแคลน ระบุคลังน้ำมันของPTGและไออาร์พีซีที่ชุมพร สำรองน้ำมันรวม 36 ล้านลิตร เพียงพอต่อความต้องการใช้ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์(SPR)ยังไม่มีความจำเป็น เหตุผู้ค้าน้ำมันและโรงกลั่นฯมีสำรองน้ำมันรวม 60วัน
นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ไปคลังน้ำมันที่จังหวัดชุมพร ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)หรือ IRPC ซึ่งเป็นคลังน้ำมันสำคัญในการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่สถานีบริการน้ำมันในภูมิภาค โดยปริมาณสำรองน้ำมันในคลังมีมากเพียงพอต่อความต้องการใช้ในพื้นที่ ทำให้ภาคใต้ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับคลังน้ำมัน PTG จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร มีความจุรวมกว่า 26.5 ล้านลิตร นับเป็นคลังขนาดใหญ่ อันดับ 2 จากทั้งหมด 11 แห่งของบริษัท PTG ทำหน้าที่และมีบทบาทสำคัญในฐานะ ศูนย์กลางกระจายน้ำมันภาคใต้ โดยรับน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยล์ราว70%และไออาร์พีซีอีก30%โดยขนส่งทางบกเพื่อจัดเก็บในคลังน้ำมันและกระจายไปยังสถานีบริการพีที และลูกค้าธุรกิจ ค้าส่ง-อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
โดยปริมาณน้ำมันขนส่งจากหน้าโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ที่ชลบุรีและโรงกลั่นไออาร์พีซีที่จังหวัดระยองผ่านทางบกและทางเรือ ใช้ระยะเวลาการขนส่งน้ำมันเข้าคลังประมาณ 22 ชั่วโมง ก็พร้อมที่จัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกระจายให้กับลูกค้าได้ทันที
ขณะที่คลังน้ำมัน ไออาร์พีซี ชุมพร มีถังเก็บผลิตภัณฑ์จำนวน 8 ใบ ความจุรวมทั้งสิ้น 9.7 ล้านลิตร พร้อมท่าเทียบเรือของตนเอง 1 ท่าสำหรับใช้ขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือสู่ท่อส่งน้ำมันเข้าสู่คลังน้ำมัน โดยคลังน้ำมันแห่งนี้มีบทบาทสำคัญ ในการเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและกระจายปิโตรเลียมไปยังจังหวัดอื่นในภาคใต้ และมีถังเก็บไบโอดีเซล (บี100) เพื่อผสมกับน้ำมันดีเซลได้ภายในคลังดังกล่าว ซึ่งคลังน้ำมันชุมพรรองรับการขายน้ำมันได้ 3-5 วันขายให้กับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. พีที และเชลล์ นับว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และสนับสนุนเศรษฐกิจและการคมนาคมในพื้นที่ชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง
นายพรชัย กล่าวว่า ภารกิจของกองทุนน้ำมันฯ ไม่ได้มีเพียงการดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความเข้าใจต่อระบบพลังงานของประเทศ ในการรักษาสมดุลระหว่าง “เสถียรภาพด้านราคา” กับ “ความมั่นคงด้านพลังงาน” ของประเทศ
ส่วนแนวคิดการสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve - SPR)นั้น เห็นว่าปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นเนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมาก อีกทั้งภาคเอกชนทั้งโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 มีการสำรองน้ำมันตามกฎหมายรวม 60 วัน และที่ผ่านมา ในช่วงที่เกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความขัดแย้งในตะวันออกกลางพบว่าไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน เพียงแต่ราคาน้ำมันแพงขึ้นเท่านั้น
นายกิตติ ทิมสุเรส ผู้จัดการขายอาวุโส ธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศ บมจ.ไออาร์พีซี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซีมีกำลังการกลั่นฯ 2.0-2.05 แสนบาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็น 95%ของกำลังผลิต โดยน้ำมันที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ขายในประเทศ ซึ่งบริษัทมีคลังน้ำมันตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ คลังน้ำมันระยอง คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา และคลังน้ำมันชุมพร โดยคลังน้ำมันแต่ละแห่งมีท่าเทียบเรือเพื่อให้บริการขนถ่ายสินค้า ขณะเดียวกันโรงกลั่นไออาร์พีซียังมีการผลิตน้ำมันดีเซลกำมะถันสูง(น้ำมันเขียว)เพื่อจำหน่ายในราคาประหยัดให้กับกลุ่มประมง ซึ่งมีความต้องการใช้เฉลี่ยเดือนละ 40-50ล้านลิตร