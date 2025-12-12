กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงด่านฯ สุขสวัสดิ์ ช่วง 13 - 21 ธ.ค.68 ติดตั้งรั้ว-กำแพงกันเสียง "รถไฟฟ้สีม่วง"

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ ประมาณ 250 เมตร เพื่อให้รถไฟฟ้าสีม่วงช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ติดตั้งรั้ว และกำแพงกันเสียง ช่วง 13 - 21 ธันวาคม 2568 เฉพาะเวลา 21.00 - 04.00 น.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับการประสานงานจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระยะทางประมาณ 250 เมตร เพื่องานติดตั้งรั้ว (Parapet) และกำแพงกันเสียง (Noise Barrier) ในวันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2568 เฉพาะเวลา 21.00 - 04.00 น. โดยมีการจัดการจราจร 5 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2568 เฉพาะเวลา 21.00 - 04.00 น. ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (ชั่วคราว) ช่องที่ 1 - 3 ทางเชื่อมต่อทางขึ้น (Ramp-On) ของสะพานทศมราชัน บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ โดยใช้ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องที่ 4 - 10 ทดแทน
รูปแบบที่ 2 วันที่ 14 และ 18 ธันวาคม 2568 เฉพาะเวลา 21.00 - 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทางเชื่อมต่อทางขึ้น (Ramp-On) ของสะพานพระราม 9 (ฝั่งขาเข้า) บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ ช่องจราจรด้านซ้าย จำนวน 1 ช่องจราจร
รูปแบบที่ 3 วันที่ 15 และ 19 ธันวาคม 2568 เฉพาะเวลา 21.00 - 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทางเชื่อมต่อทางขึ้น (Ramp-On) ของสะพานพระราม 9 (ฝั่งขาเข้า) บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ ช่องจราจรด้านขวา จำนวน 1 ช่องจราจร
รูปแบบที่ 4 วันที่ 16 และ 20 ธันวาคม 2568 เฉพาะเวลา 21.00 - 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทางเชื่อมต่อทางออก (Ramp-Off) ของสะพานทศมราชัน (ฝั่งขาออก) บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ ช่องจราจรด้านซ้าย จำนวน 1 ช่องจราจร
รูปแบบที่ 5 วันที่ 17 และ 21 ธันวาคม 2568 เฉพาะเวลา 21.00 - 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทางเชื่อมต่อทางออก (Ramp-Off) ของสะพานทศมราชัน (ฝั่งขาออก) บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ ช่องจราจรด้านขวา จำนวน 1 ช่องจราจร
โดยผู้สัญจรสามารถใช้ช่องจราจรอื่น ๆ ได้ตามปกติ
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่าน นี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline