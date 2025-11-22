เริ่ม 24 พ.ย. นี้!กทพ.ปิด 1ช่อง ด่าน ฯ บางโคล่ 1 ,2 ติดตั้งช่องเก็บเงิน “ด่วนพระราม 3 – ดาวคะนอง”

กทพ. แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว บริเวณด่าน ฯ บางโคล่ 1 และด่าน ฯ บางโคล่ 2 ฝั่งขาเข้า-ขาออก กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 24 พ.ย. 68-15 มี.ค. 70 เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมด่าน และช่องเก็บค่าผ่านทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่กทพ.ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ทริปเบิ้ล เอส.เอฟ เป็นผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่ 5 มีความจำเป็นต้องการปิดจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณด่าน ฯ บางโคล่ 1 และทางพิเศษศรีรัชบริเวณด่าน ฯ บางโคล่ 2 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างหลังคาคลุมด่าน (Toll Canopy) และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Lane) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น. จนสิ้นสุดโครงการฯ (15 มีนาคม 2570) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้ายบริเวณด่าน ฯ บางโคล่ 1 ทางเชื่อมต่อจากทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางขึ้นจากด่าน ฯ สาธุประดิษฐ์ 3
2. ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวาบริเวณด่าน ฯ บางโคล่ 2 ทางเชื่อมต่อจากทางพิเศษศรีรัช
ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางยังคงสามารถใช้ทางบนสะพานทศมราชันได้ตามปกติ การปิดจราจรดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ทางบนสะพานทศมราชัน
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 098-746-8841 ตลอด 24 ชั่วโมง นางสาวอมรพรรณ หน่อท้าว (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)