กพท.เผยระบบด่าน”บางพลี-สุขสวัสดิ์”พร้อมเชื่อมมอเตอร์เวย์”บางขุนเทียน - เอกชัย 22 ต.ค.นี้

กทพ.ติดตั้งระบบอ่านป้ายทะเบียน และ Easy Pass และ M-pass พร้อมเชื่อมต่อระบบทางด่วน-กับมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ที่จะเปิดใช้ 22 ต.ค.นี้ แนะ ตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ Easy Pass ให้ถูกตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า ขณะนี้ กทพ.ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ที่จะเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) ของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย (ตอนที่ 1) แล้วเสร็จ และจะเปิดทดลองให้บริการในวันที่ 22 ตุลาคมนี้
โดย ในส่วนของ กทพ. ได้ติดตั้งระบบตรวจสอบป้ายทะเบียน ALPR ขาเข้าร่วมกับเสาอากาศ (ANTENNA) ติดตั้งบนโครงเหล็ก Gantry แบบไม่มีไม้กั้น ซึ่งเป็นจุดเช็ค Point สำหรับรถที่มาจากทางเชื่อม M82 เข้าทางพิเศษกาญจนาภิเษกโดยใช้ AI และกล้อง: ระบบใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกล้องเพื่อตรวจจับและบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถยนต์ ร่วมกับอ่านบัตรรับชำระค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Easy Pass และ M-pass) เพื่อให้ผู้ใช้ทางชำระค่าผ่านทางที่ด่านฯทางออกปลายทาง
ดังนั้น เพื่อให้ระบบเก็บค่าผ่านทางสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กทพ. ได้เตรียมดำเนินการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษสำหรับการเชื่อมต่อดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกันระหว่างระบบเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี รวมถึงทางหลวงพิเศษสายบางขุนเทียน–บ้านแพ้ว (M82) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงพิเศษของ ทล. และทางพิเศษของ กทพ. ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษทุกท่านตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ OBU (Easy Pass) ให้ถูกตำแหน่งที่บริเวณกระจกหน้ารถด้านบนตรงกลาง หรือตามตำแหน่งที่แนะนำ ในคู่มือการติดตั้ง Easy Pass เพื่อให้ระบบสามารถอ่านสัญญาณได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มความสะดวกในการผ่านช่องเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาครมีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น