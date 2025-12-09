“พิพัฒน์”เร่งฟื้นฟูถนนสงขลา – ภาคใต้ ทช.ระดมกำลังขนย้ายขยะแล้วกว่า 300 เที่ยว

“พิพัฒน์”เร่งฟื้นฟูถนนสงขลา - ภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง มอบกรมทางหลวงชนบท นำกำลังคนและเครื่องจักรกลเข้าช่วยขนย้ายขยะรอบเมืองแล้วกว่า 300 เที่ยว ย้ำช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึง ความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลา โดยกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนเป็นหลัก
ซึ่งในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดนำกำลังคนและเครื่องมือเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็ว และถึงแม้ว่าปัจจุบันในหลายพื้นที่ของภาคใต้ปริมาณน้ำได้ลดลงสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างฟื้นฟูที่พักอาศัยและการปรับตัวในการดำรงชีวิต ทั้งในด้านการยังชีพและด้านการคมนาคมต่าง ๆ ทางกระทรวงคมนาคมยังคงเน้นย้ำว่าให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งของจำเป็นใช้ อาทิ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม เพื่อเคียงข้างผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
ด้านนายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ถึง ณ ปัจจุบัน วันที่ 9 ธันวาคม 2568 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ระดมกำลังคน พร้อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ บริเวณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้นำรถน้ำ 6 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 คัน รถบรรทุกเทท้าย 9 คัน รถตัก 4 คัน รถตักหน้าขุดหลัง 6 คัน รถบรรทุกลากจูง 2 คัน รถบรรทุก 4 ล้อ 4 คัน และเจ้าหน้าที่ 70 คน เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ซึ่งได้ทำการขนย้ายขยะรอบเมืองไปทิ้งแล้วเป็นจำนวนกว่า 300 เที่ยว
โดย ทช. ได้รวมกำลังจากสำนักงานทางหลวงชนบทในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี), สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี), สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา), สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) ตลอดจนสำนักเครื่องกลและสื่อสาร, สำนักบำรุงทาง เข้าร่วมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อฟื้นฟูเส้นทางในจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนน บ้านเรือน พร้อมแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ประสบภัย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง