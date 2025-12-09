“คมนาคม”รับฟังผลกระทบทางด่วน “Double Deck” ทุกด้าน ก่อนเดินหน้าโครงการ

“รัชพงศ์” เลขาฯ คมนาคม ประชุมเครือข่ายชุมชนเขตพญาไท รับฟังผลกระทบทางด่วน “Double Deck” ทุกด้าน ก่อนเดินหน้าโครงการ
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ที่กระทรวงคมนาคม นายรัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ประชุมร่วมกับเครือข่ายชุมชนเขตพญาไท เพื่อรับฟังปัญหา ข้อกังวล และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจาก โครงการก่อสร้างทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (Double Deck) ช่วงงามวงศ์วาน – พระราม 9 โดยมีผู้แทนหน่วยงานหลักเข้าร่วม ได้แก่ นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายบัณฑิต พรึงลำภู ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย และนายเทพพล เครื่องจันทร์ ประธานเครือข่ายชุมชนเขตพญาไท เข้าร่วม
นายรัชพงศ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องการให้ทุกขั้นตอนของโครงการทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด โดยประเด็นที่เครือข่ายชุมชนเขตพญาไทได้ยื่นหนังสือร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาหลักที่กังวล ได้แก่
1. ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น มลพิษทางเสียง การระบายน้ำ พื้นที่ชุมชนถูกปิดกั้น การเข้า–ออกพื้นที่ยามฉุกเฉิน 2. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงกิจการรายย่อยและผู้ค้าริมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 3. ข้อกังวลด้านความปลอดภัยจากโครงสร้างยกระดับ และผลกระทบต่อการจราจรในระยะยาว 4. กระบวนการ EIA ชุมชนสะท้อนว่าเอกสารเข้าถึงยาก ไม่มีเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และยังขาดการสื่อสารที่โปร่งใสจากผู้ดำเนินโครงการ ชุมชนจึงขอให้กระทรวงคมนาคม ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด รวมถึงแนวทางเยียวยาอย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได้
นายรัชพงศ์ย้ำว่า รัฐมนตรีพิพัฒน์ให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหาของประชาชน โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลของชุมชนมาพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบในทุกด้าน พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รวบรวมข้อเสนอและพิจารณามาตรการเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโครงการได้ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้