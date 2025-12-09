“กาแฟพันธุ์ไทย” ผุดบ.ลุยเตี๋ยวเรือ ปี69ครบ50สาขารุกสตรีทฟู้ดแสนล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ประกาศจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ บริษัท ก๋วยเตี๋ยวเรือพันธุ์ไทย จำกัด ยกระดับกลยุทธ์ Brand Extension ต่อยอดความแข็งแบรนด์พันธุ์ไทยให้ครอบคลุมทั้งเครื่องดื่มและอาหาร เจาะตลาด Street Food ตั้งเป้าครบ 50 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายในปี 2569
นายอนันต์ รัตนมั่นคง Vice President of Food and Beverage Services Group บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่คือ บริษัท ก๋วยเตี๋ยวเรือพันธุ์ไทย จำกัด เป็นกลยุทธ์สร้างความหลากหลายทางธุรกิจ เพิ่มสินค้าและบริการ ขยายโอกาสในการเติบโตของกลุ่มกาแฟพันธุ์ไทย ด้วยกลยุทธ์ Brand Extension จากชื่อเสียงของกาแฟพันธุ์ไทยมาสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ครอบคลุมทั้งเครื่องดื่มและอาหาร ด้วยโมเดล "ครบจบในที่เดียว"
โดยมุ่งเป้าจับตลาด Street Food ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในปี 2568 จะอยู่ที่ 646,000 ล้านบาท เติบโต 2.8% จากปี 2567 โดยเฉพาะตลาดร้านอาหาร Street Food ที่มีหน้าร้าน คาดว่าจะเติบโต 4.7% จากปี 2567 หรือมีมูลค่า 261,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาดร้านอาหารโดยรวมประมาณ 562,000 ล้านบาท
นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า ความใส่ใจด้านสุขภาพ ความแปลกใหม่ ประสบการณ์ที่ได้รับ และราคาที่สมเหตุสมผล พันธุ์ไทยจึงมองเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
"ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นอาหารจานเดียวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมายาวนาน เป็นเมนูที่ได้รับความนิยม เข้าถึงง่าย สามารถทานได้ทุกวัน ประกอบกับพันธุ์ไทยมีฝ่าย Research & Development ที่แข็งแรง สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเมนูใหม่ๆ ที่มีรสชาติแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์” นายอนันต์ กล่าว
นอกจากนี้หัวใจสำคัญคือการพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม หมู-เนื้อหมักนุ่มฉ่ำ เครื่องปรุงสูตรเด็ด พริกคั่วสูตรเฉพาะ กากหมูเจียวใหม่ทุกวัน และ Signature ที่มีที่นี่ที่เดียวคือ เอ็นหมูหาดใหญ่คัดพิเศษ ส่งตรงจากสงขลา เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัส Creative Thai Taste ของดีของเด็ดที่หาทานได้ยาก เพราะเราอยากส่งต่อรสชาติท้องถิ่นทั่วไทย ให้ลูกค้าได้รับประทานกันเหมือนคนในครอบครัว
"ก๋วยเตี๋ยวเรือพันธุ์ไทย" สาขาแรกตั้งอยู่ที่รังสิตคลอง 3 เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2568 ที่ผ่านมา เพื่อทดลองโมเดลร้านอาหารแบบผสมผสานที่มีทั้งเครื่องดื่ม เบเกอรี และก๋วยเตี๋ยวเรือในร้านเดียว สร้างประสบการณ์บริโภคที่ครบวงจรและเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า โดยการเลือกทำเลรังสิตคลอง 3 เป็นพื้นที่ที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจำนวนมาก และเป็นที่รู้จัก โดยสาขาแรกมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ พันธุ์ไทยจึงต้องการขยายสาขาให้ลูกค้าเข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้น ปัจจุบัน ก๋วยเตี๋ยวเรือพันธุ์ไทย เปิดให้บริการ 2 สาขาคือ สาขารังสิตคลอง 3 และสาขาคลองหลวง 8 จ.ปทุมธานี โดยจะเปิดให้บริการสาขาคลองหลวง 3 ในปลายปีนี้ รวมทั้งบริการดีลิเวอรี่ด้วย
จากผลตอบรับที่ดี บริษัทมีแผนขยายสาขาเชิงรุก ในปี 2569 ตั้งเป้าเปิดทั้งหมด 50 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบ่งเป็นสาขาในและนอกปั๊มอย่างละ 50% โดยสาขานอกปั๊มจะเน้นแหล่งชุมชนเมือง ออฟฟิศ และ CBD ด้วย Business Model การเชื่อมต่อไปกับร้านกาแฟพันธุ์ไทย เพื่อต่อยอด Brand Extension เสริมแบรนด์กันและกัน
นอกจากนี้ยังเพิ่มความคุ้มค่าด้วยการเชื่อมสิทธิพิเศษระหว่างร้านกาแฟพันธุ์ไทยและก๋วยเตี๋ยวเรือพันธุ์ไทย ด้วย Co-promotion ผ่านบัตรสมาชิก Max Card เพื่อสร้าง Brand Royalty ขยายฐานลูกค้าใหม่ และกระตุ้นยอดขายทั้ง 2 แบรนด์ไปพร้อมกัน
ก๋วยเตี๋ยวเรือพันธุ์ไทยมีจุดเด่นที่น้ำซุปเล้งเข้มข้นจากสมุนไพรที่เป็นสูตรเฉพาะของพันธุ์ไทย ผ่านการเคี่ยวเป็นเวลานาน หอมหวานกลมกล่อมไม่เหมือนใคร พิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี พร้อมหมูและเนื้อหมักนุ่มฉ่ำเต็มคำ อร่อยกับหมูตุ๋นละมุนลิ้น และเนื้อน่องลายตุ๋นสูตรพิเศษ พร้อมเครื่องปรุงพิเศษอย่างพริกคั่วสูตรเฉพาะจากทางร้าน กากหมูเจียวกรอบใหม่ทุกวัน สามารถเลือก D.I.Y. ได้ ทั้งเส้น น้ำซุป ท้อปปิ้ง และพลาดไม่ได้กับ ก๋วยเตี๋ยวเอ็นหมูหาดใหญ่น้ำใส วัตถุดิบท้องถิ่นขึ้นชื่อใน จ.สงขลา ที่พันธุ์ไทยคัดสรรมาให้ทุกคนได้ลอง นอกจากนี้ยังมีเมนูหลากหลาย ทั้งของทอด ของทานเล่น และขนมหวานแบบไทย