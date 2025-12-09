“ดื้อคือปิด! ธนกรสั่งชัด-โรงงานไหนไม่แก้ไข หยุดกิจการทันที สั่งเต็มเหนี่ยว บุกตรวจโรงงานกระดาษ นำร่องโชว์มาตรการสู้ฤดูฝุ่น PM2.5

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการชุดปฏิบัติการ “เต็มเหนี่ยว” กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรงอุตสาหกรรม และนายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนซ้ำซากเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นรบกวน เขม่าควันฟุ้งกระจาย และมีการปล่อยน้ำเสียลงคลองบ้านใหม่ และติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งฯ แก้ไขปรับปรุงของพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายสราวุธ พรทิพย์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายประสม ดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (สอจ.ปทุมธานี) และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) พร้อมด้วย ผู้แทนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตรวจสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานกระดาษปทุมธานี ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาษสีน้ำตาล (กระดาษคราฟท์)
“ผมได้เน้นย้ำให้ชุดเต็มเหนี่ยวติดตามโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและโดนคำสั่งฯ ปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด ว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินการหรือไม่อย่างไร หากครบกำหนดระยะเวลาและโรงงานไม่ได้ขอขยายและยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ จะสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานทันที เพราะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือ การประกอบกิจการต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และปัจจุบันเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ฝุ่น PM 2.5 กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกมาตรการป้องกันและลดปัญหา PM.2.5 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ กรอ. และ สอจ. ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานเชิงรุก ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ครอบคลุม 2,472 โรงงาน แบ่งเป็น 1) โรงงานที่มีกระบวนการเผาไหม้ 2) โรงงานที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และ 3) โรงงานที่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีหนังสือเตือนให้โรงงานวางแผนการผลิตในช่วงฤดูฝุ่นพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติที่ดีของโรงงานทั้งสามกลุ่มแล้ว ตลอดจนให้โรงงานติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMS) เฝ้าระวังมลพิษเชื่อมข้อมูลแล้ว 360 โรงงาน 760 ปล่อง” นายธนกร กล่าว
นายฐาปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบในครั้งนี้ สอจ.ปทุมธานีจะออกคำสั่งปรับปรุงแก้ไขและมีข้อแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ 1) ให้โรงงานจัดหาผู้ควบคุมหม้อไอน้ำให้เพียงพอ เนื่องจากโรงงานมีหม้อไอน้ำ 10 ลูก ใช้งาน 6 ลูกต่อวัน 24 ชั่วโมง แต่มีผู้ควบคุมหม้อไอน้ำเพียง 1 คนเท่านั้น 2) ให้โรงงานดำเนินการตรวจวัดหม้อไอน้ำที่ยังมิได้ตรวจวัดประจำปีให้ครบถ้วนตามกฎหมาย 3) ให้โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำ 4) ให้โรงงานปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเตาหม้อไอน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการบำบัดมลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะตรวจสอบได้ให้ข้อแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดค่าต่าง ๆ ของหม้อไอน้ำ เพื่อให้ทราบถึงผลของประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ ผมมั่นใจว่าหากโรงงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จะทำให้โรงงานแห่งนี้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน ไม่ถูกร้องเรียนเข้ามาอีก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝุ่น หลายหน่วยงานและประชาชนจะจับตามองเป็นพิเศษ