SCGP ปิดดีลฮุบหุ้นทั้งหมด “MYPAK” เสริมแกร่งบรรจุภัณฑ์ในอินโดนีเซีย

SCGP เดินหน้าปิดดีล เข้าซื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ใน MYPAK ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษคุณภาพชั้นนำในอินโดนีเซีย เพิ่มมูลค่าและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก รวมทั้งยกระดับการนำเสนอบริการด้านบรรจุภัณฑ์รองรับฐานลูกค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยรับรู้รายได้ในเดือนธันวาคม 2568
นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า SCGP เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ล่าสุดได้เข้าซื้อหุ้น (Merger and Partnership: M&P) ทั้งหมดร้อยละ 100 ใน PT Prokemas Adhikari Kreasi (MYPAK) ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกชั้นนำ ซึ่งมีฐานการผลิตตั้งอยู่ที่เมือง Bekasi ทางตะวันตกของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้เงินลงทุน 467 พันล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 981 ล้านบาท
บริษัทฯ ดำเนินงานตามกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนเพื่อรักษาการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยการลงทุนในบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรครั้งนี้ช่วยเพิ่มโอกาส Cross-selling จากฐานลูกค้ากลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ รวมถึงที่ตั้งเชิงกลยุทธ์จะช่วยสร้างประสานประโยชน์ (Synergy) กับเครือข่ายธุรกิจ และเสริมศักยภาพการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่ากับธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ (Value Chain Integration) ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถการแข่งขัน และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและความต้องการบรรจุภัณฑ์ในอินโดนีเซีย
MYPAK เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย มีกำลังการผลิต 144,000 ตันต่อปี ลูกค้าเป็นบริษัทข้ามชาติและแบรนด์สินค้าชั้นนำในประเทศที่ดำเนินธุรกิจในตลาดอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังมีแผนงานที่จะจัดตั้ง Inspired Solutions Studio และการขยายโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคในอนาคต โดยมีรายได้ ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 846 พันล้านรูเปียห์ (ประมาณ 1,777 ล้านบาท) และสินทรัพย์ 1,272 พันล้านรูเปียห์ (ประมาณ 2,670 ล้านบาท)