บอร์ดSMEอัดงบ2700ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบทั่วไทย-ภาคใต้พักหนี้-สินเชื่อดบ.ต่ำ

“รองนายกฯ พิพัฒน์” นำบอร์ด SME อัดงบ 2,700 ล้านบาท ช่วย SME ทั่วไทยและภาคใต้ หลังอุทกภัยครั้งใหญ่ พักหนี้ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ฟื้นฟูกิจการได้ทันที คพร้อมปรับลดเงื่อนไขคุณสมบัติ SMEเพื่อช่วยเหลือSMEรายใหม่ที่เพิ่มเริ่มกืจการได้รับความช่วยเหลือ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดส่งเสริม SME) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่วไทย และใน 9 จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี โดยข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ชี้ว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ ผู้ประกอบการกว่า 200,000 รายได้รับผลกระทบ และกระทบต่อการจ้างงานกว่า 900,000 คน จึงจำเป็นต้องออกมาตรการแบบ “เฉพาะพื้นที่–ตรงจุด–เข้าถึงง่าย” เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วที่สุด
บอร์ดส่งเสริม SME เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ SME โดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริม SME รวม 2,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการทางการเงิน Quick Big Win วงเงิน 2.67 แสนล้านบาท ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 7 แห่ง ที่ ครม. มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ภายใต้การกำกับดูแลของบอร์ดส่งเสริม SME และ สสว. ดังนี้ มาตรการที่ 1 : การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มีเวลาปลอดชำระเงินต้น ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ วงเงิน 1,200 ล้านบาท มีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
มาตรการที่ 2 : การให้เงินช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน นำไปใช้ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME โดยเน้นการช่วยเหลือ SME ใน 9 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย วงเงิน 1,500 ล้านบาท
โดยมาตรการที่ 1 เป็นการให้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ SME ทั่วประเทศไทย ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) Transformation Fund 400 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ที่ตลาดต้องการ 2) Enhancement Fund 400 ล้านบาท ช่วยธุรกิจที่มีศักยภาพให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และ 3) Tourism & Related Fund 400ล้านบาท ช่วยธุรกิจท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวเนื่องทั่วไทย และที่ได้รับผลกระทบหนักในพื้นที่ภาคใต้ เช่น ร้านอาหารโรงแรม รถเช่า ไกด์ ฯลฯ
ทั้งนี้ บอร์ดส่งเสริม SME ได้ปรับลดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ประกอบการ จากเดิมที่ต้องประกอบการ 2 ปี ลดเหลือ 6 เดือน เพื่อเปิดทางให้ SME รายใหม่ที่เพิ่งเริ่มกิจการก็สามารถขอรับความช่วยเหลือได้
สำหรับมาตรการที่ 2 ได้อนุมัติวงเงินจากกองทุนส่งเสริม SME อีก 1,500 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน นำไปใช้ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME โดยเฉพาะการช่วยเหลือ SME ใน 9 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ผ่านกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ เสริมความแข็งแกร่ง เช่น การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าของจังหวัด ผลักดันสินค้า SME ในภาคใต้เข้าสู่ตลาดระดับประเทศ เพื่อสร้างรายได้ทันที
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้กำกับดูแล สสว. ระบุว่า รัฐบาลได้กำหนด 3 มาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วย SME ทุกกลุ่มให้ “กลับมาดำเนินกิจการได้เร็วที่สุด” ได้แก่ 1) พักชำระหนี้ 6 เดือน – 1 ปี ครอบคลุมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ลดภาระช่วงธุรกิจหยุดชะงัก 2) ซ่อมแซมฉุกเฉิน “BDS - SME ปัง ตังได้คืน” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายซ่อมหรือปรับปรุงร้าน 50 – 80% เพื่อให้กลับมาเปิดได้เร็วที่สุด และ 3) เพิ่มสภาพคล่องผ่านแต้มต่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ SME ในพื้นที่น้ำท่วมได้รับแต้มต่อสูงสุด 20% ช่วยให้เข้าถึงงานรัฐเร็วขึ้นและมีรายได้หมุนเวียนทันที
ด้าน นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. กล่าวเพิ่มเติมว่า สสว. ตั้งเป้าช่วยผู้ประกอบการกลุ่มแรกไม่ต่ำกว่า 2,000 ราย ให้ฟื้นตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน