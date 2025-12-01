ก.แรงงานคลอด 7 มาตรการเร่งด่วนดูแลนายจ้าง-ลูกจ้าง-ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

รัฐบาลเผย 7 มาตรการเร่งด่วน ก.แรงงาน เร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ระดมฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือ ทุกส่วนราชการเดินหน้า เร่งฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ สำหรับการดูแลสถานการประกอบการและผู้ประกันตน รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 7 มาตรการ ดังนี้
1.จ้างงานเร่งด่วน วันละ 300 บาท ไม่เกิน 10 วัน จำนวน 4,000 คน
2.เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่านกองทุนผู้ใช้แรงงาน เยียวยา สถานประกอบการและลูกจ้างที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ด่วนที่สุด
3.เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน นำไปปล่อยกู้ให้ลูกจ้างใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือฟื้นฟูอาชีพ
4.เงินกู้กองทุนความปลอดภัย สำหรับนายจ้างที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรืออุปกรณ์ไม่มีความปลอดภัย เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
5.เงินค่าจ้าง 50% นาน 6 เดือน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ
6. เงินค่าทำศพ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 รายละ 50,000 บาท และมาตรา 40 รายละ 25,000 บาท
7.เปิดศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ประสบภัย 48 ศูนย์และ 9 จังหวัด ในภาคใต้
“ในส่วนการฟื้นฟูในพื้นที่หลังน้ำลด รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานได้จัดทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน เข้าไปซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทำงาน บ้านเรือน รถจักรยานยนต์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะร่วมมือกับทีมช่างจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสาร่วมกันซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารอาคารบ้านเรือนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่พังเสียหายไปกับอุทกภัยได้” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว